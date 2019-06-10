نائب رئيس امتحان الثانوية العامة يتفقد لجان تقدير الدرجات بقطاع القاهرة

كتب محمود طه حسين

تفقد خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، أمس الأحد، مقرات تقدير الدرجات التابعة لقطاع القاهرة بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية للبنين بالجيزة، ومدرسة الخديوية الثانوية للبنين، ومدرسة السنية الثانوية للبنات، للاطمئنان على جاهزية المقرات، جاء ذلك فى إطار الاستعداد لتقدير درجات المواد التى تم الانتهاء من تأدية الامتحانات فيها.

وأكد عبدالحكم أن جميع مقرات تقدير الدرجات على استعداد لأعمال تقدير مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية (الإسلامية - المسيحية) والتى من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 10/6/2019.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد المعلمين المشاركين فى تقدير درجات امتحان مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية الإسلامية لهذا العام يبلغ 11385، يتم توزعهم على 11 لجنة، بينما يبلغ عدد مقدرى مادة التربية الدينية المسيحية 470 مقدرًا.