موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاقتصاد والاحصاء

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها أداء طلاب الثانوية العامة امتحان الاقتصاد والاحصاء:

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

تداول أجزاء من أسئلة امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2019

تداولت صفحات الغش الإلكترونى أجزاء من أسئلة امتحان الإحصاء لطلاب الثانوية العامة، بعد بدء لجنة الامتحان.

هدم 100 مدبغة بسور مجرى العيون ونقل أصحابها لأماكن بديلة بمدينة الروبيكى

استأنفت أجهزة محافظة القاهرة، أعمال إزالة وهدم مندقة مدابغ سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، ضمن خطة تطوير المنطقة ونقل السكان لوحدات بديلة بحى الأسمرات، ونقل المدابغ لمدينة الروبيكى الصناعية لتطوير صناعة ودباغة الجلود.

نصائح لازم تعرفها قبل التوجه إلى المطار فى سفريتك الأولى.. تعرف عليها

يقدم "اليوم السابع" أهم القواعد التى يجب اتباعها فى حالة سفرك للمرة الأولى، لكى تكون على علم بالإجراءات التى سوف تمر بها بالمطار.

انتهاء امتحان الفيزياء لطلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية

انتهت منذ قليل، لجنة طلاب القسم العلمى فى الثانوية الأزهرية بامتحانات نهاية العام حيث أدى الطلاب، امتحان مادة الفيزياء.

الشرطة السويدية تطلق النار على رجل فى محطة قطارات بوسط مالمو

قالت جهات إنفاذ القانون في السويد إن الشرطة أصابت بالرصاص اليوم الاثنين رجلا في محطة القطارات المركزية في مدينة مالمو بجنوب البلاد بعدما أبدى "سلوكا ينطوي على تهديد".

تداول أجزاء من أسئلة امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2019

تداولت صفحات الغش الإلكترونى أجزاء من أسئلة امتحان الإحصاء لطلاب الثانوية العامة، بعد بدء لجنة الامتحان.

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

أرست الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدراية العليا، برئاسة المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا هاما مفاده أن الخطأ المادي الوارد في حكم المحكمة لا يستقيم ولا يصلح سبباً قانونياً ولا سندا للقضاء ببطلان الحكم.

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول حكم استخدام الموسيقى فى الناحية التعليمية؟.

وزارة الكهرباء تكشف شروط الحصول على "عدادات" للمبانى المخالفة

أكدت وزارة الكهرباء، أن الحصول على العدادات للمبانى المخالفة سيكون وفقا لقانون التصالح فى مخالفات البناء، مع عدم العودة مرة أخرى إلى العدادت الكودية.

التعليم: أسئلة امتحان الاقتصاد للثانوية العامة من النماذج الاسترشادية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة تضمن أجزاء من نفس النموذجين الاسترشاديين التى تم توفيرها للطلاب قبل انطلاق على موقع الوزارة كما أن بعض الأسئلة كانت نفس المواصفات فى النموذج ومن الكتاب.