سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 10:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على بلدة شمالى بوركينا فاسو

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:56 م
منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على بلدة شمالى بوركينا فاسو المنظمة العالمية لخريجى الازهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ما قام به إرهابيون من هجوم مسلح فى بلدة أربيندا بإقليم سوم، شمال بوركينا فاسو، مما أدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل.

وقالت المنظمة فى بيان لها: إن قتل النفس من أعظم الكبائر التى توجب مقت الله وغضبه، وإن الإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح والنفوس بأشد العقاب، قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) المائدة: 32.

وأكدت المنظمة أن غرض هذه الجماعات الإرهابية هو إشاعة الخراب والدمار والقتل فى كل بلد، ولذا انطبق عليهم حكم الله تعالى حين قال: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْى فِى الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: ٣٣].

 وتقدمت المنظمة بخالص العزاء لأهالى الضحايا، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله لهيب التعصب والتطرف والإرهاب.

 


المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

بوركينا فاسو

تفجير ارهابى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية فى كركوك

الجمعة، 31 مايو 2019 03:15 م

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة الحادية عشرة".. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية.. وترد على أوهام المتطرفين فى «الخلافة»

الجمعة، 05 أبريل 2019 12:30 م

أفكار فى مواجهة التطرف.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. الحاكمية.. حجة جماعات الإرهابيين الباطلة وسيف التكفير على رقاب المسلمين

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:00 ص

أفكار فى مواجهة التطرف.. الرد على شبهات المتطرفين فى "الجهاد" .. كتيب للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر يشرح "حقيقة الجهاد فى الإسلام وضوابطه".. ويؤكد: ما تقوم به الجماعات الحركية تحت زعم الدعوة ليس منها فى شىء

الإثنين، 25 مارس 2019 11:00 ص

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

الأحد، 24 مارس 2019 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة