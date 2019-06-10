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"مكافحة الفساد": أفريقيا تخسر 50 مليار دولار سنويا بسبب الأموال غير المشروعة

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:06 م
"مكافحة الفساد": أفريقيا تخسر 50 مليار دولار سنويا بسبب الأموال غير المشروعة الموقع الرسمى للمنتدي الأفريقي لمكافحة الفساد
كتب إبراهيم قاسم

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كشف الموقع الرسمى للمنتدي الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، الذى تستضيفه مصر على مدار يومي 12 و13 يونيو الجارى بمدينة شرم الشيخ، عن تقديرات الأجهزة المعنية تشير إلى أن القارة الأفريقية تخسر حوالي 50 مليار دولار سنويا نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة.

وأوضح الموقع الرسمى أن، الفساد يقف عقبة أمام تحقيق أهداف أجندة التنمية 2063 حيث يستنزف موارد القارة و يهدر جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وبالتالي التصدي للفساد بات مسارا مستداما للوصول للقارة السمراء لتكون أمنة ومستقرة ومزدهرة.

وتأتي أهمية مكافحة الفساد في كونه يخاطب شواغل العديد من الدول الأفريقية التي تواجه تحديات في كفاحها من أجل تحقيق تطلعات شعوبها نحو العيش الكريم والرخاء، بسبب آفة الفساد التى تتسبب في إهدار موارد القارة الضخمة والمتنوعة، بما يؤدي الي استمرار معاناة الشعوب الافريقية من الفقر رغم وفرة الموارد.

 وتتسق المبادرة المصرية لعقد المنتدي مع الأولوية المتقدمة التي يحظي بها موضوع مكافحة الفساد لدي مصر، في اطار جهودها للاصلاح الاقتصادي والتنمية والتطوير والتحديث.


الفساد فى افريقيا

منتدى مكافحة الفساد

منتدى شرم الشيخ

المنتدى الافريقى لمكافحة الفساد

الكسب غير المشروع

Africa

Anti_corruption

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