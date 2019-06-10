مقتل 95 شخصا فى هجوم مسلح استهدف احدى القبائل فى مالى

وكالات أنباء

لقي 95 شخصا على الأقل مصرعهم بهجوم مسلح استهدف إحدى القبائل بوسط مالي، حسبما أعلن مسؤولي وزارة الدفاع ومسؤولون محليون، في منطقة تشهد عنفا على خلفية قبلية وعرقية، حسبما ذمرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية نقلا عن عمدة بلدة سانغا ، وقع الهجوم على قرية سوباني، من قبيلة دوغون، بمنطقة موبتي وسط البلاد، وقام مسلحين بإضرام النيران وأطلقوا الرصاص باتجاه القرويين أثناء محاولتهم الهرب من الحرائق، وكشف المسؤول أنه تم العثور على 95 جثة محترقة.

وتعاني مالي، منذ سنوات، من انتشار أعمال عنف على خلفية عرقية وقبلية، وبالإضافة إلى هجمات تشنها مجموعات متشددة.

ووقعت مواجهة بين قبيلتي دوغون والفولاني قبل أشهر قليلة أودت بحياة 37 شخصا.

يذكر أن حكومة مالي كانت قد أعلنت عن خطة لنزع السلاح، وإعادة دمج الميلشيات في القوات المسلحة، وتعزيز الجهاز الأمني في وسط البلاد.