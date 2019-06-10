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مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 أخرين بقصف روسى على خان شيخون شمال سوريا

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:35 ص
مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 أخرين بقصف روسى على خان شيخون شمال سوريا الجيش الروسى فى سوريا ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)

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أفادت مصادر ميدانية سورية، اليوم الاثنين، بمقتل 6 أشخاص وإصابة 8 أخرين بقصف جوى للقوات الروسية استهدف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبى.

وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث"، إن طائرات حربية روسية استهدفت بعدة غارات جوية مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى قصف بالبراميل المتفجرة استهدف المدينة ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 أخرين.

وكانت القوات السورية قد قصفت بالصواريخ الفراغية أمس، مدينة خان شيخون وبلدة أحسم وقرية المسطومة، فيما تعرضت قرى معرة حرمة والهبيط وتل عاس لقصف بالبراميل المتفجرة.

 


سوريا

خان شيخون

الجيش الروسى

الحرب فى سوريا

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