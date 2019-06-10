ونقل راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين، عن مصدر أمني بوركيني قوله إن مسلحين مجهولين شنوا هجوما على بلدة أربيندا، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا.

وكانت الهجمات في بوركينا فاسو تصاعدت خلال العام الماضي مع سعي الجماعات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، المتمركزة في مالي المجاورة، لتوسيع نفوذها عبر الحدود سهلة الاختراق لمنطقة الساحل، وهي منطقة قاحلة جنوب الصحراء الكبرى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم المسلح .