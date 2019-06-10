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مقتل شخص وإصابة آخر بسبب خلافات على توك توك فى الغربية

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:33 م
مقتل شخص وإصابة آخر بسبب خلافات على توك توك فى الغربية حبس - ارشيفية
الغربية محمد طارق

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نجح فريق البحث الجنائى بزفتى والسنطة بمحافظة الغربية، برئاسة العقيد أحمد جعيضة رئيس الفرع، والرائد أحمد رمزى رئيس مباحث قسم شرطة زفتى، من القبض على المتهم بقتل شاب وإصابة أخر فى مشاجرة بمنطقة عزبة الديب التابعة لمركز زفتى.

 

وكانت منطقة عزبة الديب التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، قد شهدت مشاجرة بين ثلاث أشخاص راح ضحيتها شخص وإصابة آخر بطلق نارى، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام.

 

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة عزبة ديب بندر زفتى، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بطلق نارى.

 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد أحمد جعيصة رئيس البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والرائد أحمد رمزى رئيس مباحث قسم شرطة زفتى، وتبين حدوث مشاجرة بين " نبيل أ " المجنى عليه، وبين " أحمد م " و" محمد ا "، قاموا المتهمين بالتعدى مستخدمين سلاح نارى أسفر عن وفاته بطلقة نارية، كما أصيب شقيق المجنى عليه بجروح قطعية.

 

واعترف المتهمون بنشوب مشاجرة فيما بينهم بسبب الخلاف على " توك توك " أدت إلى وقوع الجريمة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى زفتى العام، وتم فرض كردون أمنى بمحيط المستشفى تحسبا لوقوع مشاجرات بين العائلتين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق.


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