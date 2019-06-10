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معهد الفلك يفتح أبوابه اليوم للجمهور لرصد كوكب المشترى بالتليسكوبات

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:00 ص
معهد الفلك يفتح أبوابه اليوم للجمهور لرصد كوكب المشترى بالتليسكوبات كوكب المشترى
كتب محمود راغب

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يفتح المعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم الإثنين، أبوابه للجمهور لمشاهدة ظاهرة تقابل كوكب المشترى مع الشمس ووصوله لأقرب نقطه له من الأرض، حيث يوفر المعهد للجمهور متابعة الظاهرة من خلال التلسكوبات الفلكية وبمعاونه فريق من الباحثين المتخصصين بالمعهد.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، أن كوكب المشترى سيكون فى مقابلة الشمس وفى أقرب نقطه له من الأرض مساء اليوم الإثنين.

وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية أن كوكب المشترى سيكون فى ألمع حالاته ويرى فى كوكبة Ophiuchus. )الحواء)، وسيكون مرئيًا لجزء كبير من الليل، ويصل إلى أعلى نقطة له فى السماء فى حوالى منتصف ليلة الإثنين 10 يونيو بتوقيت القاهرة.

وتابع بيان المعهد: يحدث هذا الوضع الأمثل لرؤية المشترى عندما يصل إلى أعلى نقطة له فى مداره حول الشمس ويتزامن هذا مع وجود المشترى بأقرب نقطة له من الأرض مما يجعله يظهر ألمع وأكبر نسبيا من أى وقت آخر.

وكشف المعهد أنه فى القاهرة سيكون كوكب المشترى مرئيًا طوال الليل يوم غدا الاثنين 10 يونيو بين الساعة 19:29 وحتى الساعة 04:18، حيث يتراءى للراصددين عندما يرتفع 7 درجات فوق الأفق الجنوبى الشرقى وسوف يصل إلى أعلى نقطة فى السماء بارتفاع 37 درجة عند الأفق الجنوبى ويتحرك فى السماء حتى يغرب الساعة 4:18 صباح الثلاثاء فوق الأفق الجنوبى الغربى وسوف يظهر كنجمة مضيئة لها لمعان سالب 2.6 وقرص يبلغ 45 ثانية قوسية .

ويعتبر كوكب المشترى أكبر كواكب المجموعة الشمسية وتبلغ متوسط المسافة بينه وبين الشمس 5.20 ضعف تلك المسافة التى تبعد بها الأرض عن الشمس، وسوف يتكرر وجود المشترى الى وضع المقابلة مع الشمس نتيجة حركته فى مداره حول الشمس فى 14 يوليو 2020، و20 أغسطس 2021  و26 سبتمبر 2022، ويمكن رؤية المشترى بالعين المجردة كنجمة لامعة طوال شهر يونيو بينما يمكن رؤيته بمصاحبة بعض أقماره (توابعه) بمساعدة المنظار.


المشترى

كوكب المشترى

البحوث الفلكيه

معهد الفلك

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