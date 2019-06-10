مطار شرم الشيخ يستقبل الوفود الأفريقية المشاركة فى منتدى مكافحة الفساد

بدأ مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأثنين، استقبال الوفود الأفريقية المشاركة في المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد والذى يعقد بمدينة السلام خلال يومى 12، 13 من الشهر الجارى.

وأنهت محطة مصر للطيران للخدمات للأرضية بمطار شرم الشيخ الدولي، استعداداتها الخاصة لاستقبال ضيوف المؤتمر المشاركين خلال فترة انعقاده، حيث قام العاملون، بتزيين المعدات الخاصة بالخدمات الأرضية التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، والتي تستخدم لخدمة رحلات ضيوف المنتدى، من وضع البانرات تحمل شعار المنتدى على الأتوبيسات التي تنقل الضيوف داخل أرض المهبط، فضلا عن تجهيز كافة معدات المحطة.

ويعقد المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد في مدينة السلام شرم الشيخ خلال يومى 12، 13 من الشهر الجاري، تحت عنوان "التنميه تبدأ بالنزاهه"، وذلك بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يناير 2018 أثناء رئاسته وفد مصر فى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.

المنتدى يعكس استعداد مصر للتعاون مع دول القارة الأفريقية فى نقل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في مجال مكافحة الفساد، والذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة شهد بها عدد من المؤسسات الدولية .