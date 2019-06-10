سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 03:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مطار شرم الشيخ يستقبل الوفود الأفريقية المشاركة فى منتدى مكافحة الفساد

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:40 م
مطار شرم الشيخ يستقبل الوفود الأفريقية المشاركة فى منتدى مكافحة الفساد مطار شرم الشيخ يستقبل الوفود الأفريقية
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأثنين، استقبال الوفود الأفريقية المشاركة في المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد والذى يعقد بمدينة السلام خلال يومى 12، 13 من الشهر الجارى. 
 
وأنهت محطة مصر للطيران للخدمات للأرضية بمطار شرم الشيخ الدولي، استعداداتها الخاصة لاستقبال ضيوف المؤتمر المشاركين خلال فترة انعقاده، حيث قام العاملون، بتزيين المعدات الخاصة بالخدمات الأرضية التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، والتي تستخدم لخدمة رحلات ضيوف المنتدى، من وضع البانرات تحمل شعار المنتدى على الأتوبيسات التي تنقل الضيوف داخل أرض المهبط، فضلا عن تجهيز كافة معدات المحطة. 
 
ويعقد المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد في مدينة السلام شرم الشيخ خلال يومى 12، 13 من الشهر الجاري، تحت عنوان  "التنميه تبدأ بالنزاهه"، وذلك بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يناير 2018 أثناء رئاسته وفد مصر فى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.
 
المنتدى يعكس استعداد مصر للتعاون مع دول القارة الأفريقية فى نقل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في مجال مكافحة الفساد، والذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة شهد بها عدد من المؤسسات الدولية .
 
مطار-شرم-الشيخ-(1)
 

مطار-شرم-الشيخ-(2)
 

مطار-شرم-الشيخ-(3)

 


مطار شرم الشيخ

اخبار المطار

وزارة الطيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. "الطيران المدنى" يضع اللمسات النهائية لاستقبال وفود بطولة الأمم الأفريقية.. الصالة المخصصة تتزين لاستقبال الوفود بوضع لافتات تحمل تصميمات "كان" 2019.. وفرق مخصصة بالمطار لسرعة إنهاء إجراءات ضيوف الحدث

الأحد، 09 يونيو 2019 05:00 م

جامعة القناة تستضيف شباب المتطوعين فى بطولة الأمم الأفريقية بالإسماعيلية

الجمعة، 31 مايو 2019 02:35 م

وزارة السياحة راعيا إقليميا رسميا لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019

الخميس، 30 مايو 2019 04:07 م

عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية على شاشات فى الميادين والأندية

الخميس، 30 مايو 2019 09:09 ص

تعرف على مواعيد أستلام "تذكرتى" لمباريات بطولة الأمم الأفريقية فى رمضان

الجمعة، 24 مايو 2019 11:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيرس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيرس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة