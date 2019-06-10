مصدر أمنى ببنى سويف: سقوط "جزرة الهواء" تسببت فى تصاعد الأتربة بقطار 160

بنى سويف - أيمن لطفى

نفى مصدر أمنى بقسم شرطة النقل والمواصلات ببنى سويف حدوث حريق فى أحد القطارات القادمة من الصعيد باتجاه القاهرة صباح اليوم شمال المحافظة .

وأضاف المصدر لـ "اليوم السابع" أنه أثناء سير القطار المميز رقم 185 أسوان - القاهرة، فى المسافة بين قريتى بنى حدير والميمون دائرة مركز الواسطى ببنى سويف، سقطت جزرة الهواء "بلف الفرامل" الخاصة بإحدى العربات من تلقاء نفسها، مما أدى إلى تصاعد الأتربة، فظن الركاب أنها أدخنة ناتجة عن حريق وسارعوا إلى مغادرة القطار الذى توقف وقام السائق بتوصيل جزرة الهواء مرة أخرى ليواصل القطار رحلته إلى القاهرة بعد صعود الركاب مرة أخرى.