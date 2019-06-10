وأضاف أوشاكوف في تصريح صحفي اليوم الاثنين :" إن حالة العلاقات الروسية الأمريكية حاليا معروفة للجميع "، متابعا :" أنه من الممكن في الآونة الأخيرة رؤية بعض الإشارات أو الإيماءات من الإدارة الأميركية بشأن إقامة حوار مع روسيا في عدد من المجالات، وذلك على خلفية المشاعر المعادية لروسيا السائدة في صفوف النخبة السياسية- والهستيريا السائدة في الكابيتول هيل "مقر الكونجرس".