محافظ كفر الشيخ يعلن عن مبادرة "ابدأ مشروعك" بالتعاون مع تنمية المشروعات

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، عن مبادرة جديدة تحت عنوان " إبدأ مشروعك " بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تهدف إلى توليد وتقديم أفكار مشروعات جديدة وتوعية الشباب وتعريفم بكيفية بدأ أى مشروع من خلال التخطيط ودراسة الجدوى، والتدريب، وريادة الأعمال، فضلاً عن تمويل المشروعات القائمة.

وذلك بحضور المحاسب على جمعة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفرالشيخ، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام الطرق، والمحاسب على الطباخ، مدير عام الشئون المالية، والمحاسب خالد المنياوى، مدير عام التخطيط والمتابعة، والمهندس مجدى عبدالعظيم، مدير عام مشروعات البنية الأساسية، مدير التنسيق الحضاري والتجميل بالمحافظة.

وأوضح إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، برئاسة الدكتورة نيفين جامع ، قام بدعم المشروعات كثيفة العمالة بـ 141.2 مليون جنيه ووفر 12.5ألف فرصة عمل، من خلال إقامة 6485مشروع على مستوى مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، منذ تولى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، المسئولية محافظاً لكفر الشيخ في أول سبتمبر 2018 حتى الآن.

وأضاف المحافظ، "تأتى المبادرة ذلك فى إطار سياسة الدولة للقضاء على الهجرة غير الشرعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كما تعد خطوة غير مسبوقة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بإقامة مشروعات خاصة بالمرافق ومشروعات كثيفة العمالة بمحافظة كفرالشيخ، مقدماً شكره وتقديره للدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمحاسب على جمعة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفرالشيخ، لجهودهم المبذولة في تقديم مشروعات حقيقية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات لتحقيق رضا المواطن والصالح العام".