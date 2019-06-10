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محافظ كفر الشيخ: تشغيل مشروع «30-6» بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:42 م
محافظ كفر الشيخ: تشغيل مشروع «30-6» بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ

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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم تشغيل مشروع شارع «30-6» بالتعاون بين الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قريباً.

 

أضاف محافظ كفر الشيخ، فى بيان صحفى اليوم، أنه سيتم فتح باب التقدم للشباب عبر الانترنت للتسهيل على المتقدمين وبالشروط المقررة لذلك، على أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط أو عالى وألا يكون مؤمّن عليه فى أى جهة، ولا يوجد لديه فرصة عمل أخرى، ومقيم بالمحافظة بصفة دائمة، ويحمل شهادة صحية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بالإضافة إلى شهادة تأدية الخدمة العامة للبنات، موضحا أن الاختيار لا يوجد به عنصر بشرى وسيتم الاختيار إلكترونيا بناءًا على الشروط السابق الإشارة إليها.

 

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يقدم القروض اللازمة للشباب لتنفيذ مشروع شارع «30-6»، سواء بتطوير العربات التى يمتلكها الشباب التى تنطبق عليها المواصفات، وذلك من خلال منظومة متكاملة، ويقدم الجهاز كافة الخدمات من تدريب على إقامة المشروع والتمويل ودراسة جدوى للمشروعات.

 

أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم تحديد شارعين، ليتم تخطيطهم وتجهيزهم لمشروع شارع «30-6»، على أن يتم عقد اجتماع يضم مدير التنسيق الحضارى بالمحافظة ومدير وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفر الشيخ للبدء فى إجراءات التنفيذ.

 


كفر الشيخ

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