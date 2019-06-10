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محافظ كفرالشيخ: إقامة معرضين لتنشيط السياحة الداخلية والحركة التجارية

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:39 م
محافظ كفرالشيخ: إقامة معرضين لتنشيط السياحة الداخلية والحركة التجارية محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ،عن إقامة معرضين متكاملين فى مدينة كفرالشيخ، ومصيف بلطيم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف المحافظ، يقام المعرض الأول بمصيف بلطيم أول أغسطس القادم، ولمدة 15 يوماً، لتنشيط السياحة الداخلية والحركة التجارية، قبيل عيد الأضحى المبارك، ويُقام المكعرض الثانى بمدينة كفر الشيخ يوم 20 أغسطس القادم، ولمدة 15 يوم، لتنشيط الحركة التجارية مقدماً شكره وتقديره للدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمحاسب على جمعة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفرالشيخ، لجهودهم المبذولة فى تقديم مشروعات حقيقية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات لتحقيق رضا المواطن والصالح العام.

 

 

 
 

 


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