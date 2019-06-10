محافظ قنا: وصول طلمبات خاصة بتوسعات محطة مياه دشنا لحل مشكلة انقطاع المياه

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا: إنه من المقرر وصول الطلمبات الخاصة بتوسعات محطة مياه دشنا الأسبوع المقبل، للبدء فى تركيبها ومن ثم ضخ المياه للمواطنين خلال الفترة القادمة، جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمدينة دشنا لمتابعة عدد من المشرعات الخدمية بها بمرافقة عدد من القيادات التنفيذية.

وأشار الهجان إلى أنه سيتم وصول عدد 2 طلمبة مياه مرشحة قدرة الواحدة منها 200 لتر ثانية سيتم دخولها الخدمة فور تركيبها لحل مشكلة ضعف وصول المياه ببعض المناطق بالمدينة، مؤكدا أن التوسعات التى تشهدها المحطة سوف تساهم فى رفع قدرتها من 400 لتر/ ثانية إلى 800 لتر/ثانية بتكلفة مالية تصل إلى 120 مليون جنيه، وشدد على ضرورة تكثيف العمالة ومضاعفة ورديات العمل للانتهاء من تنفيذ المحطة وفقا للجدول الزمنى المقرر لها.

وفى سياق متصل تفقد الهجان مستشفى دشنا المركزى، مشيرا إلى نسبة التنفيذ بالمستشفى وصلت إلى 39 % وأن التكلفة الإجمالية لها تصل إلى 214 مليون جنيه وتقام على مساحة 2300م2 وتتكون من 4 طوابق تضم حوالى 43 غرفة بطاقة 85 سريرا "66 اقامة مرضى - 7 عناية مركزة -12 مبتسرين"، إضافة إلى 4 غرف للعمليات و5 للإفاقة، و8 غرف عزل طبى، ووحدة مركزية لرعاية الأطفال حديثى الولادة، وقسم للحضانات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل، و6 مصاعد كهربائية كما تضم مبنى مستقلًا للعيادات الخارجية يضم 14 عيادة و2 صيدلية والغسيل الكلوى سيضم 25 ماكينة، ومبنى للنفايات، إضافة إلى وحدة مكافحة حرائق وغرف مولدات كهرباء للطوارئ.