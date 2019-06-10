محافظ سوهاج: إحالة 236 قضية للنيابة الإدارية والعامة بتهم الفساد

سوهاج - عمرو خلف

تحديات كبيرة وصعوبات عديدة واجهت الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، منذ قدومه إلى محافظ سوهاج منذ عدة أشهر كان أبرزها الكورنيش الغربى وعدم الانتهاء منه رغم مرور 4 سنوات على بدء العمل به، بالاضافة إلى العديد من المشروعات المتوقفة فى المحافظة وكيفية الانتهاء منها.

ويعمل محافظ سوهاج على حل مشاكل المواطنين من خلال مقابلتهم بمكتبه وتحديد مواعيد خاصة لعرض مشاكلهم مباشرة وحلها دون اللجوء للمسئولين بالإضافة إلى الشكاوى التى يستقبلها المحافظ على الواتس آب والتعامل معها.

"اليوم السابع" التقى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، وطرح عليه العديد من الأسئلة الخاصة بالمواطنين والمشروعات المتوقفة وكذلك كيفية تواصله مع نواب البرلمان وعن عدد قضايا ووقائع الفساد بالمحافظة.. وإلى الحوار:

فى البداية ما المشروعات التى سيتم افتتاحها فى 30 يونيو 2019؟

هناك العديد من المشروعات التى سيتم افتتاحها ومن أهمها فى قطاع الإسكان وهى الانتهاء من إنشاء 15 عمارة لإسكان الشباب وتطوير المركز التكنولوجى بحى شرق والانتهاء من المركز الطبى بأخميم، وكذلك الانتهاء من مبانى تموين مركزى جرجا وأخميم ومبنى مرور جرجا والمركز الطبى البيطرى بأخميم والانتهاء من سور المرحلة الاولى لمحطة دواجن الاحايوة بطول 1000 متر.

وفى قطاع الصحة سيتم الانتهاء من إنشاء 7 مراكز أمومة وطفولة وفيما يخص قطاع الطرق والكبارى سيتم الانتهاء من رفع كفاءة طريق الشيخ حمد المؤدى لمعبد اتربيس بطول 9 كيلو، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المنطقة الصناعية بغرب طهطا ورفع وكفاءة طريق الشيخ عمار حتى طريق سوهاج – أسيوط الزراعى بطول 5 كيلو وتوسيع طرق طما – طهطا على ترعة نجع حمادى بطول 9 كيلو ورصف وصيانة عدد من الطرق بمدينة سوهاج ومراكز اخميم وجهينة وساقلتة، وفى مجال التعليم سيتم الانتهاء من انشاء وتطوير وصيانة 29 مدرسة على مستوى مراكز المحافظة.

كيف يتواصل محافظ سوهاج مع المواطنين؟

التواصل مع المواطنين بسوهاج يكون بدون قيود والتواصل معهم بنفسى فى مكتبى من خلال استقبالهم فى أوقات محددة ويعرض المواطن مشكلته بنفسه أو من ينوب عنه ويتم حلها فى أسرع وقت، كما يتم عقد لقاءات جماهيرية بالقرى والمراكز لعرض مشاكل المواطنين وبحضور الجهاز التنفيذى بكامل تشكيله للوقوف على شكاوى المواطنين وحلها عن طريق اتخاذ قرارات سريعة، وكذلك التعامل مع شكاوى بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، ومبادرة صوتك مسموع، ويتم استقبال الشكاوى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى.

وكم رسالة استقبلتها على الواتس آب كشكاوى للمواطنين وما أغرب الشكاوى؟

استقبلت حوالى 3000 رسالة منذ قدومى إلى محافظة سوهاج، أما عن أغرب الشكاوى كانت من بعض الأهالى بحى الكوثر عن قيام شخص باصطحاب الكلاب فى الشارع وهو ما يسبب قلق للمواطنين وبعد فحص الشكوى تبين أنها مرخصة ومطعمة وليس هناك أدنى مشاكل، وكذلك شكاوى بسبب خلافات أسرية وأن أعمل على حلها بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية على بعض الاشخاص بسبب خلاف بين شخصين وهذا أمر يختص بالقضاء.

وكيف تقوم بحل شكاوى المواطنين الخاصة على الفيس بوك أو الواتس اب؟

أنشأت جروب خاص على الواتس آب يضم المسئولين بالجهاز التنفيذى بالمحافظة وبمجرد ورود الشكوى يتم حلها من خلال التواصل مع المسئولين على الواتس والتأكيد على حلها وفى حالة تخاذل المسئول يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده كما أن هناك متابعة مستمرة ورقابة عليهم.

ما الشىء الذى تفتخر بإنجازه؟

الانتهاء من محطة مياه الشوش والتى تغذى 60% من المدينة وأن المواطنين كانوا يشربون مياه ارتوازى وتم انشاء خط كامل من غرب سوهاج ليتناول المواطنون حاليا مياه نظيفة بالاضافة إلى قرب الانتهاء من كورنيش سوهاج الغربى وانشاء كوبرى للربط بين ميدانى الثقافة والعروبة بمدينة سوهاج، وآخر بالبلينا، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتكلفة إجمالية قدرها 304 ملايين جنيه، للقضاء على الاختناقات المرورية الحالية بالعاصمة.

وما أكثر التحديات التى تواجهك من وجهة نظرك؟

أبرز التحديات بالنسبة لى كانت المشروعات المتعثرة مثل الكورنيش الغربى والذى بدأ العمل به منذ 4 سنوات ولم يكتمل وهو على وشك الانتهاء حاليا.

بصراحة هل نواب البرلمان عبء عليك أم مساعدون لك؟

نواب البرلمان ليسوا عبئا علىّ، خاصة أنهم منتخبون من قبل الشعب وهم يقومون بمساعدتى فى الكثير من الأمور لخدمة المواطنين.

حدثنا عن مشروع المثلث الذهبى بمحافظة سوهاج؟

هذا المشروع تختص به هيئة تنمية جنوب الصعيد، والهيئة تعمل الآن على وضع تصور متكامل للمشروعات وبمجرد الانتهاء منه سيتم الاعلان عنه.

وكم نسبة البطالة فى سوهاج حاليا وكم نسبة معدل انخفاضها؟

البطالة تنخفض بشكل جيد فكانت 9% وأصبحت 8% ومستهدف أنها تصل إلى 6% فقط خلال الفترة القادمة.

وكم واقعة ثأر قمت بحلها عام 2019؟

منذ قدومى إلى محافظة سوهاج قمت بحل 11 واقعة ثأر بالتعاون مع مديرية الأمن ودائما ما نعمل جاهدين فى حل مشاكل الثأر فى المحافظة لحقن الدماء.

كم عدد القضايا التى تم إحالتها إلى النيابة الإدارية والعامة عام 2018 – 2019؟

تم إحالة 212 واقعة وقضية إلى النيابة الادارية من أول سبتمبر 2018 وحتى الآن، كما تم إحالة 24 قضية إلى النيابة العامة بتهم الفساد.

ما حجم الإنجازات التى حققتها منذ قدومك سوهاج؟

هناك مشروع تقسيم الصفوة بحى غرب سوهاج والذى عانت منه 4 آلاف أسرة لمدة 11 سنة من عدم وجود الكهرباء والمياه وتم حل القضية بعد هذه السنوات، بالإضافة إلى أن المواطن حاليا ليس عليه حظر فى مقابلة المحافظ بنفسه وعرض المشاكل عليه وحلها، ولكن أحب أن أوضح أن هناك بعض المواطنين لهم طلبات غير مشروعة ولا يتم الاستجابة له.

قطاع الصحة فى محافظة سوهاج يعانى مشاكل كبيرة حتى الآن.. ما ردك على ذلك؟

هذه المنظومة تحاول الدولة تقويمها على مستوى الجمهورية وليس فى سوهاج فقط، حيث عانى القطاع الصحى فترات طويلة من الإهمال مما دعا القيادة السياسية لوضع تطوير القطاع الصحى أولوية قصوى فى هذه المرحلة، وقد وضح ذلك من خلال تبنى رئيس الجمهورية للعديد من المبادرات التى لها أثر إيجابى فى تحسين الصحة العامة للمواطنين وعلاج فورى لأوجه القصور الشديدة متمثلهً فى مبادرة 100 مليون صحة وقوائم الانتظار والقوافل الطبية ومحاربة السمنة والتقزم ومبادرة نور حياة، وكان لهذه المبادرات نتائج إيجابية جداً ساهمت فى الارتقاء النسبى للوضع الصحى بصفة عامة، كما وجه الرئيس باستمرار عمل هذه المبادرات حتى تفعيل منظومة التامين الصحى الشامل الجديد، كما نعمل على سد العجز فى الوحدات الصحية لقلة عدد الأطباء من خلال تكليفهم بالعمل فى أكثر من وحدة، حيث إن قطاع الصحة يتطور شيئا فشيئا مع بداية عملية الإصلاح على مستوى الجمهورية وليس فى سوهاج فقط.

رغم افتتاح متحف سوهاج منذ أشهر قليلة إلا أن قطاع السياحة لم يظهر بالشكل الكبير فى المحافظة.. ما رأيك فى ذلك؟

محافظة سوهاج شهدت رواجا سياحيا كبيرا منذ افتتاح المتحف القومى من خلال الافواج السياحية الكبيرة يوميا والتى تزور المتحف أو عرابة أبيدوس بالبلينا فقد زار المحافظة من السائحين قرابة الـ 23 الف سائح منذ 1 سبتمبر 2018 وحتى الآن، كما أن هناك اهتماما كبيرا بمجال السياحة والآثار ومنها إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثانى داخل معبد ميريت امون بواسطة أياد مصرية بحضور 40 سفيرا وممثلا لدول وهيئات أجنبية، مما انعكس على توافد السياح، كما قمنا بتوفير الأجهزة والمعدات الخاصة لمساعدة هيئة الآثار فى عملية الترميم.

كيف تواجه المحافظة الغلاء وخاصة فى المواد الغذائية وكيفية الرقابة على التجار؟

قامت المحافظة بإنشاء العديد من المعارض على مستوى مراكز المحافظة بأسعار مخفضة، كما أن هناك حملات يومية على التجار فى الأسواق من قبل مديرية التموين ومباحث التموين لمتابعة ضبط الأسعار وفى حالة المخالفة يتم عمل المحاضر اللازمة للتاجر، كما أن المحافظة قامت بعمل يوم مفتوح بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك لبحث مشاكل المواطنين مع كافة الشركات الحكومية غير الحكومية لضمان حصولهم على السلع والخدمات المختلفة بالجودة والسعر المناسب، كما قامت المحافظة أيضا بتوفير موقع لإنشاء فرع جهاز حماية المستهلك لضمان تواجد الجهاز بشكل دائم فى المحافظة.

فندق الرياضيين باستاد سوهاج الرياضى لم يستكمل حتى الآن ويعانى من الإهمال.. ما السبب فى ذلك؟

فندق الرياضيين باستاد سوهاج الرياضى لم يستكمل بالفعل منذ سنوات ولكن جارى حاليا الاعتمادات المالية الخاصة به لاستكمال الفندق ليكون جاهزا خلال الفترة القادمة على أعلى مستوى.

أخيرا هل أنت راض عن أدائك فى محافظة سوهاج؟

بالتأكيد غير راض عن أدائى حتى الآن، لأنى أتطلع دائما إلى اقتحام كافة المشاكل واستخدام الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة.