محافظ جنوب سيناء :انطلاق المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد الأربعاء المقبل

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد والمقرر إنطلاقه الأربعاء المقبل تحت عنوان(التنمية تبدأ بالنزاهة).

ومن جانية قال اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بقاعة المؤتمرات الكبرى وتزويدها بكافة الإمكانيات تمهيدا لإنطلاق المؤتمر، مشيرًا إلى أن أعمال النظافة وتخطيط الشوارع ودهانات البلدورات وغيرها مازال العمل مستمر بها حتى تظهر المدينة بالمستوى اللائق بمكانتها العالمية.

كما تم التنسيق مع إدارة مطار شرم الشيخ للإعداد لاستقبال الوفود المشاركة فى المؤتمر بداية منذ لحظة وصولهم المطار حتى أماكن تسكينهم، فضلًا عن تأمينهم على أعلى مستوى من خلال التعاون بين مديرية الأمن والقوات المسلحة.

يذكر أن مدينة شرم الشيخ تستضيف المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد لمدة يومى الأربعاء والخميس المقبلين بمشاركة 51 دولة وحضور وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع فى الدول الإفريقية، وأكثر من 200 مسئول أفريقى رفيع المستوى.

ويستعرض المنتدى الجهود الوطنية فى مكافحة الفساد لعدد من الدول، تنفيذا للالتزامات القارية والدولية ومن بين هذه الدول "مصر، كينيا، بوروندى، غانا، وزيمبابوى" وكذلك دور مكافحة الفساد فى القارة وتنمية قدرات الموارد البشرية فى مختلف أوجه المكافحة، ودور الإرادة السياسية فى إنجاح جهود مواجهة الفساد وتشارك كل من "السعودية، الإمارات، الكويت، والأردن" فى المنتدى.