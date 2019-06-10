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محافظ القليوبية: تطوير المراكز التكنولوجية تساهم فى رفع كفاءة الجهاز الإدارى

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:42 م
محافظ القليوبية: تطوير المراكز التكنولوجية تساهم فى رفع كفاءة الجهاز الإدارى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع مع مديرى المراكز التكنولوجيا ببنها وطوخ وحى شرق وحى غرب والخانكة، لمتابعة ما تم من أعمال لتطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.

وبدأ الاجتماع، ببحث آليات تنفيذ مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحافظة طبقا لبرنامج "تطوير الخدمات الحكومية"، والوقوف على آخر التطورات بهذه المراكز والمعوقات التى تقف أمامهم لحلها لبدء العمل المباشر مع المواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة سرعة انتهاء المعاملات الورقية تماما داخل المحافظة وتطبيق نظم الإدارة الحديثة للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطن من ترخيص وإعلانات واستخراج أوراق وغيرها، مؤكداً إن هذه الخدمة سوف تعود بالنفع على المواطن والموظف ومتخذ القرار، كما تم بحث آلية عمل إدارة الإعلانات بالمحافظة وربط تحصيل رسوم الإعلانات بالمنظومة الجديدة.

وقد أثنى المحافظ، على الجهد الذى بذل خلال الفترة الماضية للنهوض بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، موجها الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، بالمتابعة المستمرة لهذا الملف الهام لكونه خطوة مهمة لمواكبة التقدم التكنولوجى والعلمى واستثمار للموارد البشرية لرفع كفاءة الجهاز الإدارى داخل المحافظة.

 

 

 


اخبار القليوبية

المراكز التكنولوجية بالقليوبية

خدمة المواطنين

محافظ القليوبية

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