محافظ الشرقية يتفقد مصنع تدوير القمامة لإعادة تشغيله لتحسين منظومة النظافة

الشرقية – فريق المحافظات

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مصنع تدوير القمامة بمركز أبو كبير والمُقام على مساحة 5 أفدانه تمهيداً لإعادة تشغيله لإستيعاب كميات القمامة والمخلفات الصلبة الناتجة من المراكز المحيطة لإعادة تديويرها وتحسين منظومة النظافة.

أجرى المحافظ ومرافقوه جولة داخل المصنع وتفقد خطى الفرز والمدخن الناعم والمعدات المستخدمه من لوادر وجرارات وماكينات تصنيع الأكياس، مشدداً على ضرورة إجراء أعمال صيانة عاجلة لكافة المعدات المستخدمة فى الموقع ورفع كفائتها لتقوم بكافة الأعمال داخل المصنع حفاظاً على المال العام .

أكد محافظ الشرقية أن إعادة تشغيل المصنع والمتوقف عن العمل منذ عام 2011 م، يأتى فى إطار إتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة للحفاظ على البيئة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والإستفادة من مخلفات القمامه وإعادة تدويرها .

وكلف رئيس مركز ومدينة أبو كبير برفع أكوام القمامة المتراكمة ومخلفات البناء وناتج تطهير الترع والمصارف من على جانبى طريق "هربيط أبو كبير- الإبراهيمية" لتوسعة الطريق ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى له وللحفاظ على البيئة،

وأصدر غراب، تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول للشارع ومتابعة أعمال النظافة والتجميل ورصف الطرق، والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لرفع ناتج تطهير الترع والمصارف من على جانبى الطرق الرئيسية والتى تربط مراكز المحافظة بعضها ببعض ، والإستماع لشكاوى المواطنين وسرعة تلبيتها فوراً ، مؤكداً أنه لن يسمح بتواجد أى مسئول مقصر فى مكانه وقال "كلنا نعمل من أجل تلبية طموحات المواطن وتقديم أفضل الخدمات له".



جولة محافظ الشرقية بمصنع تدوير القمامة



جولة محافظ الشرقية بمصنع تدوير القمامة