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محافظ الدقهلية يراجع دفاتر اصدار التراخيص ويطالب الموظفين بإتاحتها للمواطنين

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:14 م
محافظ الدقهلية يراجع دفاتر اصدار التراخيص ويطالب الموظفين بإتاحتها للمواطنين جولة محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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زار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم مدينة أجا تفقد خلالها عدد من الإدارات ،وطلب من مدير الإدارة الهندسية اطلاعه على دفاتر إصدار التراخيص وعدد الرخص التى تم إصدارها خلال شهر مايو الماضى.

وطالب محافظ الدقهلية،مدير الإدارة الهندسية باتاحة الدفاتر وألا تكون حكرا على موظف بعينه حتى يتمكن المواطن من معرفة موقف الرخصة عندما يأتى للسؤال عنها متسائلا ماذا لو أن الموظف المسئول مريض أو غائب.

كما تفقد شاروبيم إدارة الأزمات والكوارث والمركز التكنولوجى وشدد على سرعة الانتهاء من تجهيزه وبدء العمل به لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وميكنة الخدمة.

كما تفقد محافظ الدقهلية الشهر العقارى وطالب المتولى عبد العال رئيس مركز ومدينة أجا باقامة مظلة لانتظار المواطنين بالشهر العقارى وتبليط مكان الانتظار،كما طالب رئيس وحدة الشهر العقارى بتعليق يافطات إرشادية تحمل رقم الشباك وتسليم المواطن رقم انتظار للتعرف على دوره.

 

محافظ الدقهليه بمدينه اجا (1)
محافظ الدقهليه بمدينه اجا 

 

محافظ الدقهليه بمدينه اجا (2)
محافظ الدقهليه بمدينه اجا 

 

محافظ الدقهليه بمدينه اجا (3)
محافظ الدقهليه بمدينه اجا 

 

محافظ الدقهليه بمدينه اجا (4)
محافظ الدقهليه بمدينه اجا 

 

محافظ الدقهليه بمدينه اجا (5)
محافظ الدقهليه بمدينه اجا 

 

محافظ الدقهليه بمدينه اجا (6)
محافظ الدقهليه بمدينه اجا 

 


الدقهلية

الشهر العقارى

المركز التكنولوجى

اصدار التراخيص

محافظ الدقهلية

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