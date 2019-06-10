محافظ الدقهلية يتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى أجا

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

زار الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، مستشفى أجا المركزى برفقة المتولى عبد العال، رئيس مركز ومدينة أجا، واطلع على كشوف المرضى الذين جاءوا إلى المستشفى للعلاج وراجع كشوف الحضور والانصراف.

وتفقد شاوربيم، عدد من أقسام المستشفى بمرافقة الدكتور أحمد ماهر مدير المستشفى، واستمع لملاحظات عدد من المرضى حول مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وحسن تعامل الأطباء وهيئة التمريض معهم.

كما تفقد المحافظ، مستشفى الكلى بجناحيها الايجابي والسلبى واطمأن على توافر خدمة الغسيل الكلوى المقدمة للمرضى حيث توجد 54 ماكينة غسيل، واستمع للمرضى والمترددين عن رضائهم بمستوى الخدمة وحسن التعامل.

وخلال الزيارة استجاب المحافظ لشكوى إحدى المواطنات بعد توصيل المرافق لمنزلها، وأثناء مغادرته المستشفى استوقفته إحدى المواطنات والتى تشكو عدم توصيل المرافق لمنزلها، مشددا على ضرورة العمل لتوفير خدمة طبية لائقة، لافتا إلى أن الحكومة تعطى أهمية كبيرة لملف الصحة باعتبارها مشروع قومي لمصر خلال السنوات المقبلة.



محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمستشفى أجا



محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمستشفى أجا



محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمستشفى أجا