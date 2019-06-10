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محافظ الدقهلية: صرف 889 مليون جنيه قروض من إدارة مشروعك على 9 آلاف و904 مشروع

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:30 م
محافظ الدقهلية: صرف 889 مليون جنيه قروض من إدارة مشروعك على 9 آلاف و904 مشروع محافظ الدقهلية بندوة اشتغل فنى
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

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شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم ندوة اشتغل فنى بحضور الدكتورة شروق زيدان مدير برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والمحاسب سعد الفرماوى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والكاتب الصحفى حازم نصر مدير مكتب اخبار اليوم بالدقهلية

وأكد محافظ الدقهلية أن القيادة السياسية مثمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، منذ اللحظة الأولى لتوليه مسئولية القيادة وضع فى مقدمة أولوياته التنمية الاقتصادية والاستثمار بكافة أشكاله لما يمثله من ركن أساسى فى تحقيق النهضة والتقدم

وأضاف أن الدقهلية تعد مركزا تجاريا هاما بحكم موقعها الجغرافى المتميز بين محافظات الدلتا ووجود عدد من المناطق الصناعية بها فى جمصه والعصافرة وميت غمر وغيرها من المدن التى تفتح آفاق واسعة للتعليم الفنى ومخرجاته، وأكد أن المحافظة تدعم كل الشباب لإقامة مشروعاتهم الخاصة، ووقع محافظ الدقهلية بروتوكول تعاون مع مبادرة اشتغل فني

وأوضح شاروبيم أن الدقهلية لديها فرص استثمار هائلة وأنها تشغل مكانة متميزة بين المحافظات فى منح القروض وخلق فرص عمل جديدة، فقد تم صرف 889 مليون جنيه قروض من إدارة مشروعك لعدد 9904 مشروع، فضلا عن القروض التى يوفرها جهاز تشغيل شباب الخريجين حتى 30 ألف جنيه بدون فوائد .

ومن جانبها قالت الدكتورة شروق زيدان أننا نعمل على خلق المناخ المطلوب لتعزيز التعليم والتدريب الفنى وتطوير الهيكل والأداء ليواكب المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة توفير فرص عمل مناسبة للشباب، وربط مهارات خريجى التعليم الفنى باحتياجات السوق ومساعدة القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية على إيجاد العمالة المدربة والمؤهلة

وقال الكاتب الصحفى حازم نصر إن وجود هذا العدد الكبير من شباب الدقهلية الذين نفخر بهم يؤكد حرصهم على المعرفة وتطلعهم للأفضل، وأضاف أن كل شاب منهم يمثل عنصر فاعل فى المجتمع فهم أمل المستقبل ورجال مصر وعلينا دعمهم بكل السبل.

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محافظ الدقهلية بندوة إشتغل فنى

 

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محافظ الدقهلية بندوة إشتغل فنى
 

 

 

 

 

 


الدقهلية

تطوير التعليم الفني

اشتغل فني

محافظ الدقهلية

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