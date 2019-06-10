محافظ البحيرة: غياب 810 طلاب بالثانوية عن امتحان الاقتصاد والإحصاء

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة فى يومها الثانى فى مادتى الاقتصاد والإحصاء بشكل جيد دون حدوث أي مشاكل .

وأضاف محافظ البحيرة، أنه تم رصد غياب 810 طلاب من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان بمادتى الاقتصاد والإحصاء البالغ عددهم 27911 طالبا وطالبة.

من جانبه أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، جاهزية كافة اللجان لإجراء الامتحانات بكل شفافية وحيادية تامة.

وتابع وكيل التعليم بالبحيرة، أنه تم عقد اجتماع موسع مع رؤساء لجان سير الامتحان بحضور مديرى الإدارات التعليمية والجهات المعنية تم خلاله التأكد من من كافة التجهيزات الخاصة باللجان والاستراحات ورفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية .

وأوضح وكيل التعليم، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين فى الامتحانات يبلغ31956 طالبا وطالبة بواقع 18574 علمى علوم و3389 طالبا وطالبة علمى رياضة و9993 أدبى يؤدون الامتحانات بعدد 99 لجنة بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية .

وأشار وكيل العليم بالبحيرة، إلى تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي طارئ.

ووجه وكيل وزارة التعليم بضرورة توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بمنتهى الشفافية ومواجهة الغش لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مشيرا الى تفعيل بروتكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديريات الأمن والصحة والتموين وشركة الكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتامين الامتحانات وأوراق الأسئلة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، السبت 8 يونيو 2019 ، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.