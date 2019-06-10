محافظ البحيرة :توريد 249 الف طن قمح للشون والصوامع من المزارعين

البحيرة- ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي استئناف أعمال توريد محصول القمح لشون وصوامع المحافظة وذلك عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، مضيفا أن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها حتى صباح اليوم الأثنين بلغ 249 طن قمح.

وأوضح محافظ البحيرة أنه تم الانتهاء من حصاد كامل المساحة المنزرعة بالاقماح بنطاق المحافظة والتي قدرت ب 355659 فدان .

ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بمتابعة اعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين ،كما شدد على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع .



