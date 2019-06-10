محافظ البحيرة: استئناف العمل بـ17 مشروع صرف صحى متعثر

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بمتابعة كافة المشروعات الاستثمارية المنفذة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات، مشيراً إلى أنه تم رصد 17 مشروعا من مشروعات الصرف الصحى واجهت العديد من معوقات التنفيذ، وتم التواصل مع كافة الجهات المعنية لدفع العمل بها.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم التنسيق مع شركة الكهرباء لإطلاق التيار الكهربائى بمشروع تجميع ونقل مياه الصرف الصحى لعدد 11 قرية وهى "نصر الله- تمامة – طعمية – كوم سيف – مصباح الفقهاء – على حبيب – جمالصو – جاد الله زيد".

وتابع المحافظ، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وإنهاء اعتراض أهالى قريتى المرسى والغريانى على استكمال خط الطرد بطول 6 كيلو مترات وتمكين الشركة من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بسيدى غازى.

وأشار محافظ البحيرة إلى التنسيق مع مديرية الأمن، لتمكين شركة مياه الشرب من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة مصنع القزاز وتدبير الموقع الخاص بمحطة رفع صرف صحى قومبانية أبو قير بكفر الدوار، وتدبير موقع محطة الرفع لتوسعات صرف صحى كوم الطرفاية ومخاطبة اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتى الرى والإسكان للموافقة على مشروع الصرف على ترعة الانطلاق لمشروع صرف صحى بدر .

وكشف محافظ البحيرة عن التنسيق مع مديرية الأمن لتمكين شركة المقاولون العرب من تنفيذ مشروع صرف صحى قرية الحرفة بأبو حمص والتنسيق مع مركز الشرطة لإنهاء اعتراض أهالى قرية الحاجة فطوم مركز دمنهور على مرور خط الطرد من أمام القرية بطول 400م واستئناف العمل به بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه، مضيفا أنه جارى تنفيذ مشروع صرف صحى قرى دسونس الحلفاية والذى يتكون من محطة رفع وخط طرد وشبكات انحدار بتكلفة 10 ملايين جنيه، وإنهاء مشاكل ارتفاع نسبة المياه الجوفية لقرى الحجناية وعزب غراب ومحسن ومنصور وكفر سنطيس والعتقا وكنيسة الضهرية وتنفيذ مشروعات صرف صحى قرية الحجناية وهى عبارة عن محطة رفع وخط طرد وشبكات انحدار .

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم الاجتماع بمسئولى شركة المياه والصرف الصحى بالبحيرة ومسئولى شركة المقاولون العرب لإدراج خط الصرف الصحى لعدد 11 عمارة اسكان اجتماعى برشيد ضمن مشروعات الصرف الصحى برشيد وجارى العمل بها، واستدعاء مسئولى شركة المقاولون العرب والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى شركة المياه لدفع العمل بمشروع الصرف الصحى بكفر الدوار وحل المشكلات المالية التى تسببت فى توقف العمل بتلك المحطات، بالإضافة إلى سحب الأعمال من الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحى بقرى سرنباى وسنبادة بمركز المحمودية وإسنادها إلى شركة المقاولون العرب .