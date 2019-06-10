محافظ الإسكندرية يوجه بالإسراع فى تقنين أوضاع واضعى اليد

الإسكندرية جاكلين منير

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف تقنين أوضاع المتعدين على أراضى أملاك الدولة بجميع الأحياء بضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة ، مما يؤكد أن ملف تقنين أراضى الدولة من أهم الملفات التى تولى المحافظة لها اهتماما بالغا، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية التى تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حقوق الشعب .

وبناء على توجيهات المحافظ لجميع الجهات المعنية بملف تقنين أوضاع المتعدين على أراضى أملاك الدولة عقد اجتماعا ضم لجنة تقنين أراضى أملاك الدولة وبحضور اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء، لمتابعة آخر المستجدات بملف التقنين كما تم استعراض إجمالى الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالى الطلبات التى تم الموافقة على فحصها، والطلبات التى قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التى تم فحصها والأراضى التى تم الموافقة على معاينتها، واستعراض الأراضى التى قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها، والأراضى التى تم معاينتها، والأراضى التى تم إبرام عقودها وسدد أصحابها نسبة 25٪ من مقابل التقنين وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم .