محافظ الإسكندرية: تكثيف أعمال النظافة والتجميل بالأحياء

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، الاجتماع الدورى لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة على مستوى الأحياء وما تم من أعمال خلال الأسبوع الماضى وخاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا أننا نعمل بشكل مستمر ومتواصل على تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بهدف تقديم خدمة مرضية لأهالى الإسكندرية.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمدينة خاصة خلال أوقات المناسبات والأعياد، والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية وعليها العديد من الملاحظات على أن تكون رفع القمامة بشكل دورى وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع.

وأكد على ضرورة شن حملات مكبرة للتصدى لظاهرة النباشين بالشوارع وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، نظرا لما تمثله تلك الظاهرة من إساءة للمظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

حضر الإجتماع أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد، وأ.د. وليد عبد العظيم، مستشار المحافظ لشئون البيئة .

من ناحية أخرى، قام اللواء هشام كمال رئيس حي غرب بقيادة حملة مكبرة لإزالة الاشغالات اسفل كوبرى 27 بالقبارى، حيث تم ازالة عدد (4) باكيات مخالفة للقانون وصادر لها قرار ازالة رقم 998 لسنة 2017 ، بمشاركة النقيب سعد رمضان رئيس وحدة المرافق والمهندسة ابتسام الشافعى سكرتير عام الحى ومدير ادارة اشغال الطريق والمشرف على المتابعة الميدانية ومدير مكتب متابعة رئيس الحى والادارات التنفيذية.

يأتى ذلك بناء علي تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الاسكندرية بالقضاء علي الاشغالات والمخالفات والتعديات والفروشات التي تشغل الطريق العام وتنفيذاَ لقرار المجلس التنفيذى رقم 17 برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، بشأن فرض غرامات مالية فورية لردع المخالفين من اصحاب المقاهى والمحلات العامة التى تقوم بالفرش خارجها وتعوق حركة المارة

وشهدت الحملة تحصيل غرامات مالية فورية بمبلغ أربعة الالف جنية لإعادة الانضباط للشارع السكندري وتنفيذ عقوبات رادعة للمخالفين للقانون، حيث تم خلال الحملة ازاله الاشغالات المخالفة للقانون وتم رفع كافة الاشغالات والتعديات والمخالفات التي تشغل الطريق العام وتم تكسير وإزالة التعريشات، كما تم المرور بنطاق الحى لازالة وتهديب الاشغالات التى تشغل حرم الطريق العام وتم التحفظ علي عدد من الاشغالات المتنوعه وجاء ذلك بوجود مفتشي اشغال الطريق والمتابعة الميدانية بالحى.