محافظ أسوان يحيل المسئولين عن الحديقة الدولية للنيابة بعد حريق أمس (صور)

أسوان – عبد الله صلاح

أحال أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، المسئولين عن الحديقة الدولية الاستوائية والمتسببين فى حادث حريق أمس، إلى النيابة الإدارية، وذلك للإهمال والتراخى فى تطبيق إجراءات التأمين ضد الحرائق مع تطبيق شروط ومعايير السلامة المهنية.

وأكد محافظ أسوان، خلال جولته التفقدية لموقع الحريق بالحديقة، أن ما حدث من إهمال يتنافى مع هدف الحفاظ على هذه الحديقة والتى تقوم المحافظة بجهود لإعادة تجهيزها وتطويرها لتصبح مزار سياحى، وخاصة أنها تقع فى بقعة ساحرة وموقع متميز وسط الجزر النيلية بمساحة 105 فدان.

والجدير بالذكر بأن الحديقة الدولية الاستوائية تضم 85 فدان من المسطحات الخضراء والأشجار والنخيل ، بجانب 20 فدان أماكن مفتوحة والتى تم إنشاؤها منذ 1991 على شكل بيضاوى فى الشلال الأول لنهر النيل.



محافظ أسوان يتفقد الحديقة الدولية