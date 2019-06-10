محافظة الوادى الجديد تشارك فى معرض المنتجات البيئية بمعهد المشاة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت عايدة تهامى مسئولة الأسر المنتجة بمحافظة الوادى الجديد، أن المحافظة متمثلة فى 8 جمعيات مجتمع محلى وتنمية تشارك فى المعرض المقام بمعهد المشاة بالقاهرة، وأن هذه الجمعيات تشارك بالمنتجات البيئية والحرفية المتنوعة.

وقالت تهامى فى بيان إن الجمعيات المشاركة فى المعرض هى جمعية الأسر المنتجة، وجمعية تنمية المجتمع بالقصر، وجمعية اللواء صبيح بالفرافرة، وجمعية البشندى ببلاط، وجمعية بولاق، وجمعية مرضى السرطان بالداخلة، وجمعية رواد الثقافة.

وأضافت أن هذه الجمعيات تشارك بمنتجات تضم الخوص والارابيسك ومشغولات العرجون ومشغولات من نوى البلح والكورشيه وإكسسوارات من جميع أنواع الخرز ومشغولات من شجر النخيل وشجر الدوم والخزف والفخار بأنواعه المختلفة.

وأكدت تهامى أن هذه المشاركة تعتبر فرصة تسويقية للمحافظة لعرض منتجاتها التى تتميز بالجودة والإتقان، مضيفة أن منتجات الواحات دائما تلقى ترحيبا وإقبالا كبيرا من جانب المواطنين فى كافة المعارض التى يتم المشاركة بها وخاصة معرض ديارنا الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى كل فترة.