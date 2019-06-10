سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 02:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة الوادى الجديد تشارك فى معرض المنتجات البيئية بمعهد المشاة

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:40 م
محافظة الوادى الجديد تشارك فى معرض المنتجات البيئية بمعهد المشاة محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت عايدة تهامى مسئولة الأسر المنتجة بمحافظة الوادى الجديد، أن المحافظة متمثلة فى 8 جمعيات مجتمع محلى وتنمية تشارك فى المعرض المقام بمعهد المشاة بالقاهرة، وأن هذه الجمعيات تشارك بالمنتجات البيئية والحرفية المتنوعة.

وقالت تهامى فى بيان إن الجمعيات المشاركة فى المعرض هى جمعية الأسر المنتجة، وجمعية تنمية المجتمع بالقصر، وجمعية اللواء صبيح بالفرافرة، وجمعية البشندى ببلاط، وجمعية بولاق، وجمعية مرضى السرطان بالداخلة، وجمعية رواد الثقافة.

وأضافت أن هذه الجمعيات تشارك بمنتجات تضم الخوص والارابيسك ومشغولات العرجون ومشغولات من نوى البلح والكورشيه وإكسسوارات من جميع أنواع الخرز ومشغولات من شجر النخيل وشجر الدوم والخزف والفخار بأنواعه المختلفة.

وأكدت تهامى أن هذه المشاركة تعتبر فرصة تسويقية للمحافظة لعرض منتجاتها التى تتميز بالجودة والإتقان، مضيفة أن منتجات الواحات دائما تلقى ترحيبا وإقبالا كبيرا من جانب المواطنين فى كافة المعارض التى يتم المشاركة بها وخاصة معرض ديارنا الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى كل فترة.

 

 


الوادى الجديد

محافظه الوادى الجديد

المنتجات البيئية بالوادى الجديد

الخارجة

دار المشاه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة