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مباحث أمن الجيزة تلجأ لفحص كاميرات المراقبة لضبط سارق حقيبة النقود

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:00 ص
مباحث أمن الجيزة تلجأ لفحص كاميرات المراقبة لضبط سارق حقيبة النقود سرقه_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يفحص ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عددا من المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم في قضايا سرقة، للتوصل لهوية المتهم بسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ 119 ألف جنيه من سيارة بشارع ربيع الجيزي. 

كما يفحص ضباط قسم شرطة الجيزة، كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، والمنشآت المحيطة بموقع السرقة، لكشف هوية المتهم.

وذكرت مقدمة البلاغ أنها كانت متوجهة لشراء أجهزة كهربائية استعدادا للزواج، إلا أن مجهول سرق الحقيبة التي تحتوي على النقود من السيارة.

تلقى الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغا من فتاة، أفادت فيه بتعرضها للسرقة. 

وذكرت في بلاغها أن مجهول سرق حقيبتها التي تحتوي على 119 ألف جنيه من سيارة بشارع ربيع الجيزي. 

وأفادت أنها كانت تستعد لدفعها لشراء أجهزة كهربائية، وحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 20340 لسنة 2019، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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