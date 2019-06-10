ما هو حكم دراسة الموسيقى .. الإفتاء تجيب

كتب على عبد الرحمن

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على تساؤلات متابعى الصفحة والرد على طلبات الفتاوى.

وأجاب الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال البث المباشر، على سؤال أحد المتابعين حول حكم دراسة الموسيقى، حيث أكد أنه يجوز دراسة الموسيقى، قائلاً: "المشكلة فى الموسيقى اجتماعها مع أشياء أخرى محرمة مثل الخمور والرقص وغيره، أم التعلم فى حد ذاته فلا شيء فيه".

يذكر أن دار الإفتاء المصرية، كانت قد أوضحت حكم استخدام الموسيقى فى الناحية التعليمية، حيث أكدت أنه لا مانع من استخدام الموسيقى فى الناحية التعليمية، فإن الموسيقى ما هى إلا صوت يخلقه الله تعالى عند اصطكاك الأجرام؛ فحسنها حسن وقبيحها قبيح، وإنما تحرم إذا كانت وسيلة للحرام أو ما يغضب الله.