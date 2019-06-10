سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 12:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

ما هو أفضل وقت لتناول الفيتامينات خلال اليوم

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:00 ص
ما هو أفضل وقت لتناول الفيتامينات خلال اليوم أفضل وقت لتناول الفيتامينات فى اليوم
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر فترة الصباح أفضل وقت فى اليوم لتناول الفيتامينات، وذلك لإن تناول الفيتامينات أول شىء في الصباح يضمن أفضل امتصاص له عن باقى اليوم.

فعند الاستيقاظ من النوم، يحتاج الجسم إلى مواد مغذية للطاقة لبدء أنشطة اليوم، والمكملات والفيتامينات عبارة عن مواد اصطناعية تتحلل وتمتص في الجسم بشكل أفضل مع الطعام وذلك وفقا لتقرير موقع " Nature Made.

لفوائد صحية طويلة الأجل، ينبغي أن تؤخذ الفيتامينات يوميا أو على جدول منتظم، وعلى الرغم من أنه  يمكن أخذ العديد من الفيتامينات والمكملات الغذائية معًا في وقت الوجبة، يفضل تناولها على معدة فارغة.

لذا تعد وجبة الإفطار الوقت المناسب لتذكر تناول الفيتامينات، وتشتمل الفيتامينات الصباحية الشائعة تلك التى تحتوي على مركب B وفيتامين E وفيتامين C، فى الفيتامينات التى يجب تناولها بعد الطعام من الأفضل تناولها في غضون 30 دقيقة من تناول وجبة الإفطار، لأن  الغذاء يسهل انهيار الفيتامينات.

فيتامينات
فيتامينات

فيتامينات مكملة لبعضها

يوضح الأطباء أن هناك مجموعات معينة من الفيتامينات يجب ألا تؤخذ معًا لتسهيل الامتصاص ، فمثلا يجب أن يؤخذ الكالسيوم بشكل منفصل عن الحديد، ومن الأفضل تناول فيتامين ب 12 وحمض الفوليك في وقت واحد، لأن تناول حمض الفوليك في حد ذاته يمكن أن يخفي فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12.


فيتامينات

حمض الفوليك

فيتامين C

وجبة الافطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة