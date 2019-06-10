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ماذا يحدث لللجسم عند تناول جرعة زائدة من المخدرات؟

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:00 م
ماذا يحدث لللجسم عند تناول جرعة زائدة من المخدرات؟ أثار الجرعة الزائدة من المخدرات على الجسم أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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يحدث للجسم عدد من ردود الفعل النفسية والجسدية السلبية نتيجة تناول جرعة زائدة من المخدرات، وغالبا ما تشمل الأعراض صعوبات التنفس، والنعاس، والهلوسة، والغثيان، والتشنجات .

يلاحظ موقع" MedlinePlus" أن الأعراض التى تظهر تعتمد على الدواء الذي تم تناوله، ويمكن أن يسبب إساءة استخدام العقاقير القانونية وغير القانونية، وقد يؤدي التعاطي أحيانًا إلى جرعة زائدة.

الأدوية التي تصنف على أنها مخدّرات يمكن أن تبطئ تنفس الشخص إلى درجة اللاوعي، لأن هذه الأدوية هي منشطات تزيد من معدل ضربات القلب وتجعل بعض الناس متحمسين للغاية.

جرعة زائدة من المخدرات
جرعة زائدة من المخدرات

من الممكن تناول جرعة زائدة من أي نوع من الأدوية، بما في ذلك الأدوية الشائعة مثل الأسبرين، قد يؤدي تناول الكثير من الأسبرين في النظام إلى الغثيان وآلام في المعدة والقيء والحمى والإرهاق والارتباك ونبض القلب السريع، جرعة زائدة كبيرة من الأسبرين يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة.

الأشخاص المدمنون على الهيروين معرضون لخطر كبير من التعرض لجرعة زائدة ، فيمكن أن يسبب الجرعة الزائدة على الهيروين أن يغفو الشخص وألا يستيقظ أبدًا.

 


جرعة مخدرات زائدة

الاسبرين

قصور القلب

الهلوسة

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