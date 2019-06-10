لو رضيعك عنده مغص على طول.. نظام تغذية الأم قد يكون السبب

كتبت فاطمة خليل

المغص عند الأطفال الرضع من المشاكل الشائعة التى قد تسبب البكاء المستمر الذى قد لا تعرف الأم سببه، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب المغص عند الرضع وكيف يمكن أن يؤثر نظام تغذية الأم على إصابة رضيعها بالمغص، بحسب موقع Net doctor.



المغص

ما هو مغص الطفل؟

المغص هو ألم البطن، والذى يعبر عنه الطفل بفترات البكاء لأكثر من ثلاث ساعات في اليوم لمدة 3 أيام في الأسبوع لمدة أسبوع واحد على الأقل، عندما يكون الطفل بصحة جيدة ولا يبدو أن هناك سببًا لبكائه.

ما الذي يسبب المغص؟

المغص جزء طبيعي من نمو الطفل، حتى لو لم يكن لطيفًا بالنسبة للوالدين وقد يكون من الصعب التعامل معه، والنظرية الأكثر شعبية هي أن الأمعاء الطفل تعمل، ما يجعلهم يعانون من تشنجات.

لكن بعض الأطباء يعتقدون أن المغص ينشأ لأن حركات الأمعاء لدى الطفل قد تكون بطيئة للغاية، وبالتالي فإن الهواء في الأمعاء يجعل الأمعاء تتسع، مسببة الألم.

يعتقد آخرون أن المغص له علاقة بالأكل بسرعة كبيرة، أو تناول الكثير من الطعام، أو ابتلاع الكثير من الهواء دون التجشؤ.

هناك أيضًا نظرية مفادها أن هناك صلة بين المغص وعما إذا كانت الأم تشرب حليب الأبقار أم لا.

هل يمكن للنظام الغذائى للأم أن يسبب المغص لدى طفلك؟

يعتقد بعض الأطباء أن تناول الأم للطعام يمكن أن يسبب الغازات، وهذا قد يتسبب في حدوث مغص أو يزيد المغص سوءًا.

وتشمل الأطعمة والمشروبات التي تنتج الكثير من الغازات فى البطن ما يلي:

-عصير البرتقال.

-الخضراوات خاصة البصل والكرنب.

-الفاكهة مثل التفاح والخوخ.

-الطعام الحار.

-المنتجات التي تحتوي على الكافيين، مثل الشوكولاتة والقهوة والشاي.