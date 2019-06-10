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لو بتطلعلك بثور فى القدم..اعرف إزاى تتجنب ظهورها

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:00 م
لو بتطلعلك بثور فى القدم..اعرف إزاى تتجنب ظهورها بثور القدم المؤلمة
كتبت فاطمة خليل

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بثور القدم المؤلمة هى تجمع من السوائل بين الطبقات العليا من الجلد، والأسباب الأكثر شيوعًا لهذه البثورهي الاحتكاك والعدوى، وتتشكل فقاعة البثرة من  الطبقة العليا من الجلد، والغرض منها حماية وتخفيف الطبقات أدناه، بحسب ما ذكر موقعى medical news today وNet doctor،  فى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من بثور القدم المؤلمة وتجنب ظهورها.

بثور القدم 1

بثور القدم 
 

كيفية تجنب ظهور بثور القدم
أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالبثور هي التأكد من أن حذائك مناسب تمامًا، وفيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في شراء أحذية مناسبة بشكل صحيح:

-تسوق متأخرا
 

نهاية اليوم هي أفضل وقت لقياس قدميك، عندما تكون قدميك أكبر.

-يصلح لقدمك الأكبر
 

لدى معظمنا قدم واحدة أكبر من الأخرى، لذا تأكد من ملاءمة حذائك لقدمك الأكبر.

-حدد حذاءً يناسب حجم قدمك، وليس الحجم المحدد داخل الحذاء.

-تأكد من أن كرة قدمك تلائم بشكل مريح في أوسع جزء من الحذاء ولا تشترِ أحذية تبدو ضيقة جدًا.

- تقليل الانزلاق
 

التثبيت على الكعب مهم للمساعدة في منع ظهور التقرحات، يجب ألا يركب الحذاء صعوداً وهبوطاً على كعبك عند المشي، ويجب أن يكون هناك حد أدنى من الانزلاق.

-أحذية مصنوعة من الجلد يمكن أن تقلل من احتمال تهيج الجلد، وابحث عن حذاء ذو ​​مادة ناعمة ومرنة لتتناسب مع شكل قدمك.

- جرب الحشوة المضادة للاحتكاك
 

إذا كان الأمر كذلك، فيجب أن يكون الكعب العالي مناسبًا- يمكنك استخدام حشوة أو مواد مضادة للاحتكاك لتقليل خطر الإصابة بالبثور.

 


علاج بثور القدم المؤلمة

بثور القدم

الوقاية من بثور القدم

بثور القدم المؤلمة

علاج بثور القدم

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