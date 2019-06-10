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لو الكيلو بـ100 جنيه هنجيبه.. الليمون مفيد للجسم والشعر

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:00 ص
لو الكيلو بـ100 جنيه هنجيبه.. الليمون مفيد للجسم والشعر الليمون
كتبت هند عادل

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استخدامات الليمون كثيرة ومتعددة وله فوائد صحية مهمة، فهو مصدر جيد لفيتامين ج، الذي يمكن أن يعزز جهاز المناعة ويقلل الالتهاب، ويتمتع الليمون أيضًا بخصائص التبييض ولهذا السبب غالبًا ما توجد في منتجات التنظيف والعناية بالبشرة، حسبما ذكر موقع "healthline".

استخدامات الليمون للعناية بالشعر

- الحصول على شعر لامع.

- تقليل الزيت والقشرة.

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تفتيح الشعر

تفتيح الشعر الطبيعي لأن حامض الستريك في عصير الليمون هو مبيض طبيعي أو عامل مؤكسد يبيض الشعر عن طريق تقليل صبغة لون الشعر أو الميلانين عندما يتعرض للشمس فإن حامض الستريك يسرع عملية التبييض.

وتميل تأثيرات عصير الليمون إلى العمل بشكل أفضل مع ألوان الشعر الفاتحة مثل الأشقر والبني الفاتح، ولذا يمكن استخدامه في الحناء.

شعر أكثر كثافة

عصير الليمون يمكن أن يجعل الشعر يبدو أكثر إشراقًا خاصة بعد أن تكون في الشمس.

التخلص من القشرة

فوائد حامض الستريك في الليمون يمكن أن تعالج جذور مشاكل الشعرك خاصة فروة الرأس الجافة أو قشرة الرأس.


الليمون

فوائد الليمون

فوائد الليمون للشعر

علاج قشره الرأس

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