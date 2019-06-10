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لماذا يجب التحقق من معدل ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة؟

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:00 ص
لماذا يجب التحقق من معدل ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة؟ قياس معدل ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة
كتبت إيناس البنا

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يجب التحقق من معدل ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة لأنه عند ارتفاع معدل ضربات القلب الكبير فهذا دليل على أن الشخص أجهد الجسم والقلب.

وعلى الجانب الآخر، إذا كان معدل ضربات القلب منخفضًا جدًا فلن يحصل الشخص على تمرين جيد، وذلك وفقا لتقرير جمعية القلب الأمريكية " heart.org "، فعندما يقضى الشخص وقتًا فى ممارسة التمارين الرياضية دون رفع معدل ضربات القلب لديه بشكل كاف فإن احتمال وصوله إلى الأهداف الصحية واللياقة البدنية أقل.

معدل نبضات القلب أثناء الرياضة
معدل نبضات القلب أثناء الرياضة

 

مراقبة معدل ضربات القلب مهمة أيضاً للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأشخاص الذين يخضعون لعلاج إعادة التأهيل القلبى، وتلاحظ جمعية القلب الأمريكية أن هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى مراقبة قلوبهم للتأكد من أنهم لا يضغطون على القلب كثيرًا لأن ذلك قد يؤدى إلى مشاكل إضافية فى القلب.

من الأفضل أيضًا أن يتحدث الأشخاص المصابون بأمراض القلب مع أطبائهم ومعالجيهم الفيزيائيين لتحديد الأنشطة البدنية الأنسب وغير المهددة لحياتهم، كما يمكن مراقبة معدل ضربات القلب عن طريق أخذ النبض أو باستخدام معدات مراقبة معدل ضربات القلب، والتي سوف تأخذ النبض تلقائيًا.


ممارسة التمارين الرياضية

معدل ضربات القلب

أمراض القلب

اللياقة البدنية

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