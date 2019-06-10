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لتكرار الحوادث.. محافظ أسوان:رفع تقرير فنى عن حالة الطريق الصحراوى لمجلس الوزراء

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:34 م
لتكرار الحوادث.. محافظ أسوان:رفع تقرير فنى عن حالة الطريق الصحراوى لمجلس الوزراء محافظ أسوان بالطريق الصحراوى الغربى
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أنه سيتم رفع تقرير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن الحالة الفنية للطريق الصحراوى الغربى، نظراً لتكرار الحوادث على الطريق.

وقال محافظ أسوان، فى بيان له، إنه سيتم رفع تقرير لرئيس مجلس الوزراء عن الحالة الفنية للطريق وخاصة أن الحادث الأخير الذى أودى بحياة 9 أشخاص وأصيب 14 آخرين، وقع فى المسافة التى شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة منذ عام بداية من أمام قرية بنبان وحتى مدخل إدفو بطول 81 كم وبتكلفة 165 مليون جنيه.

وتابع "إبراهيم" بأنه فى نفس الوقت سيتم التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى للإسراع بالبدء فى تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير 20 كم بتكلفة 71 مليون جنيه بالطريق الصحراوى فى المسافة ما بين مدينة أسوان وحتى مشروع الطاقة الشمسية ببنبان وهى المنطقة التى تشهد زيادة فى  معدلات الحوادث المرورية المتكررة بسبب حركة النقل المتزايدة عليه فى اتجاه السودان ومشروع توشكى ومدينة أبو سمبل، بالإضافة إلى نقل الخامات المحجرية المتنوعة.

وأشار المحافظ، إلى أنه بالتوازى جارى التنسيق أيضاً مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركات الاستثمارية القائمة بمشروع الطاقة الشمسية للإسراع بإنهاء الازدواج بالطريق الصحراوى الغربى بطول 9 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه من مخصصات التنمية المجتمعية لهذا المشروع القومى.

وكان محافظ أسوان، تفقد صباح اليوم، الاثنين، طريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى فى نطاق المحافظة، واستهل جولته بموقع الحادث المرورى الذى وقع صباح يوم الجمعة الماضى فى الكيلو 55 وأودى بحياة 9 من المواطنين ، بجانب إصابة 14 آخرين.

 

 


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