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لتأمين إمدادات الوقود.. خريطة مشروعات تخزين المنتجات البترولية بالأرقام

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:51 ص
لتأمين إمدادات الوقود.. خريطة مشروعات تخزين المنتجات البترولية بالأرقام بترول - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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يتماشى الاستمرار فى تنفيذ توسعات جديدة بالبنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين الوقود وتطويرها ورفع كفاءتها وإضافة طاقات جديدة لها مع استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة، وتحقيق طفرة فى البنية الأساسية، تعود بالنفع على كافة محافظات مصر، حيث تعد أحد أهم محاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين إمدادات الوقود للمستهلكين بالسوق المحلى، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.

فيما أهم تلك المشروعات والتى كانت كالتالى..
 

1-الإسراع بتنفيذ 10 مشروعات جديدة لخطوط نقل المنتجات البترولية والغاز.

2- 3 مشروعات لزيادة طاقات التخزين فى مناطق الدلتا وصعيد مصر والقاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة والسويس والعين السخنة، والتى يصل إجمالى تكلفتها الاستثمارية لنحو 6ر5 مليار جنيه بالإضافة إلى حوالى 646 مليون دولار.

3- تدخل جميع تلك المشروعات الخدمة تباعا خلال عام 2019.

4- تسهم فى رفع كفاءة نقل إمدادات الوقود للمحافظات وتغذية محطات الكهرباء.

5- جار حاليا تشغيل المرحلة الثانية من مشروع تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية بميناء سوميد بالسخنة.

6- يشمل تشغيل المرحلة الثانية من مشروع تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية بميناء سوميد بالسخنة 3 صهاريج لتخزين المازوت بسعة إجمالية 105 آلاف متر مكعب.

7- المرحلة الثانية من مشروع تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية بميناء سوميد بالعين السخنة يمثل إضافة جديدة لمشروع سوميد الحيوى الذى تعمل أولى مراحله بكفاءة عالية منذ العام الماضى لاستقبال البوتاجاز وتخزينه.

 8- مشروع تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية بميناء سوميد بالعين السخنة يتضمن رصيف بحرى جديد بالميناء ليصل إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع بمرحلتيه إلى نحو 415 مليون دولار.

9- يجرى حاليا تنفيذ مشروع محطة سونكر بالعين السخنة ويشمل 6 صهاريج لتخزين السولار والبوتاجاز بسعة 250 الف متر مكعب وخطين لنقلهما بتكلفة استثمارية 220 مليون دولار.

10- تنفيذ 4 صهاريج جديدة للسولار والبنزين بشركة السويس لتصنيع البترول بتكلفة حوالى 55 مليون جنيه.

 


نقل وتداول وتخزين الوقود

البنية الاساسية

تأمين امدادات الوقود

السوق المحلى

تحويل مصر لمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول

خطوط نقل المنتجات البترولية والغاز

تغذية محطات الكهرباء

اليوم السابع بلس

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