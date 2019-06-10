لأول مرة..محافظ كفر الشيخ: رصف طرق بـ1.2 مليون جنيه بشراكة جهاز تنمية المشروعات

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، لأول مرة في تاريخ المحافظة تنفيذ مشروعات خدمية بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك برصف طرق بشراكة ثلاثية بتكلفة تبلغ مليون و 200 ألف جنيه تجمع بين محافظة كفرالشيخ بقيمة 400 ألف جنيه، ومديرية الطرق بـ 400 ألف جنيه، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بـ 400الف جنيه.

وأضاف المحافظ، تم اقتراح عدد من الطرق ليتم رصفها من خلال هذا المشروع المشترك، منها " طريق ابوسكين، الثمانين بالحامول، وطريق عبدالحليم الفار بكنيسة الصرادوسى بدسوق، وطريق عزبة الدوار، عبدالله بمتبول بمركز كفرالشيخ، وطريق ميت الديبة، طويلة نشرت، بقلين، وطريق القلينى، ابوحجر بقلين، وطريق عزبة النجارين ببقلولة بالرياض، وطريق عجمية، عاشور بمطوبس، على ان يتم الإفادة خلال أسبوع بالطريق للبدء في أعمال التنفيذ، وذلك في خطوة غير مسبوقة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بإقامة مشروعات خاصة بالمرافق ومشروعات كثيفة العمالة بمحافظة كفرالشيخ.