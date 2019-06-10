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كهرباء الأقصر: تركيب محول بإسنا ورفع مقايسات 3 محولات جديدة لتركيبها قريباً (صور)

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:05 ص
كهرباء الأقصر: تركيب محول بإسنا ورفع مقايسات 3 محولات جديدة لتركيبها قريباً (صور) تركيب محولات كهرباء بإسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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واصلت شركة كهرباء الأقصر بقيادة المهندس زكريا عبد الحميد سلام رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أعمالها فى تقديم الدعم لقرى المحافظة، حيث تم تركيب كشك كهربائى قدرة 500ك وات، وهو أول محول بهذه القدرة ضمن خطة هندسة كهرباء إسنا فى قرية جزيرة راجح.

وتابع تركيب المحول الجديد بقرية جزيرة راجح كل من محمد السيد سليمان رئيس مدينة إسنا، والأمير أحمد مصطفى رئيس الوحده المحليه لقرية كومير، كما جارى وضع 2 قاعدة خرسانية لأكشاك قدرة 300 كيلو وات لقرية العضايمة وترعة ناصر.

وفى نفس السياق وافق قطاع الكهرباء بالمحافظة على طلب تقدم به أحد النواب لتركيب 3 محولات كهرباء فى 3 مدن، وذلك فى منطقة العمدة بالمدامود التابعة لهندسة كهرباء الزينية، ومنطقة السدوسى بالعديسات التابعة لهندسة كهرباء الطود، ومنطقة الخضيرات التابعة لهندسة البياضية، ويجرى رفع المقايسات لتركيبها خلال الأيام المقبلة.

وجاء ذلك فى إطار تدعيم هذه المناطق بمحولات كهرباء كخطة إضافية حسب المقترح المقدم من الهندسة طبقًا للدراسات الفنية المعدة لها كل على حدة، وجارى تنفيذ تركيبها لتحسين أداء الشبكة الكهربائية بتلك المناطق ورفع جودة التغذية لدى المواطنين.

شركة كهرباء الأقصر تركبب محول بإسنا وترفع مقايسات 3 محولات جديدة لتركيبها قريباً (1)
شركة كهرباء الأقصر تركب محول بإسنا وترفع مقايسات 3 محولات 

 

شركة كهرباء الأقصر تركبب محول بإسنا وترفع مقايسات 3 محولات جديدة لتركيبها قريباً (2)
شركة كهرباء الأقصر تركب محول بإسنا وترفع مقايسات 3 محولات 
 
شركة كهرباء الأقصر تركبب محول بإسنا وترفع مقايسات 3 محولات جديدة لتركيبها قريباً (3)
شركة كهرباء الأقصر تركب محول بإسنا وترفع مقايسات 3 محولات 
 

 


الاقصر

شركة كهرباء الاقصر

تركيب محولات بقرى الاقصر

رئيس قطاع توزيع كهرباء الاقصر

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