سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 03:27 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

كل ما تريد معرفته عن "تذكرة المرور المصرية" لغير حاملى الجنسية

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:00 ص
كل ما تريد معرفته عن "تذكرة المرور المصرية" لغير حاملى الجنسية جواز سفر - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل الكثير من المواطنين عن مفهوم "تذاكر المرور المصرية"، وكيفية استخراجها والإجراءات المتبعة بها، و"اليوم السابع" يوضح فى خطوات بسيطة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج وثيقة "المرور المصرية".

"وثيقة المرور المصرية" هى وثيقة تصدرها السلطات المصرية لغير حاملى الجنسية، ولبعض فئات الأجانب الذين يتعذر عليهم الحصول على جوزات سفر من الدول التى ينتمون إليها، لتسهيل تحركاتهم داخل وخارج البلاد، وتختص مصلحة الأحوال المدنية "قسم تذاكر المرور"، وإدارة جوازات إسكندرية والبعثات الدبلوماسية، والقنصليات المصرية بالخارج بصرف وتجديد تذاكر المرور المصرية.

- المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- الأشخاص الذين لا جنسية لهم أو من غير ذوى الجنسية الثابتة.

2- الأشخاص الذين لهم جنسية ثابتة ولكن يستحيل عليهم الحصول على وثائق سفر الدول التى ينتمون إليها لأسباب تقدرها وزارة الداخلية.

3- اللاجئون الذين يعترف بهم بهذا الوصف.

- المستندات المطلوبة

1- تقدم طلبات صرف تذاكر المرور المصرية على النماذج المعدة لذلك.

2- 3 صور فوتغرافية حديثة "خلفية بيضاء".

3- تطبق القواعد العامة لقبول الطلبات المنصوص عليها بشأن جوازات السفر المصرية.


تذاكر المرور

الاحوال المدنية

السفر للخارج

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيفاد مأمورية من الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات لمصريى الإمارات والأردن

الخميس، 06 يونيو 2019 12:42 م

تعرف على كيفية استخراج قرار تصحيح أو إبطال من الأحوال المدنية

الخميس، 06 يونيو 2019 06:26 ص

الأحوال المدنية تستخرج 794 ألف بطاقة رقم قومى و905 آلاف شهادة ميلاد خلال مايو

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:33 م

تعرف على من لهم حق استخراج شهادات الميلاد المميكنة من الأحوال المدنية؟

السبت، 01 يونيو 2019 10:00 ص

مصريون فى حب الخليج: لجنة للأحوال المدنية فى الرياض يونيه المقبل

الخميس، 30 مايو 2019 01:44 م

تعرف على كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة من الأحوال المدنية

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على رد الافتاء على سؤال حول إقامة العزاء 3 أيام واجتماع الناس لسماع القرآن

تعرف على رد الافتاء على سؤال حول إقامة العزاء 3 أيام واجتماع الناس لسماع القرآن

رسميا.. بدء تشغيل محور محمد نجيب بعد تطويره بالقاهرة الجديدة خلال أيام

رسميا.. بدء تشغيل محور محمد نجيب بعد تطويره بالقاهرة الجديدة خلال أيام

الطائرات بدون طيار تكشف عن تآكل ساحل القطب الشمالي

الطائرات بدون طيار تكشف عن تآكل ساحل القطب الشمالي

البرتغال تهزم هولندا وتحقق اللقب الأول لبطولة دورى الأمم الأوروبية

البرتغال تهزم هولندا وتحقق اللقب الأول لبطولة دورى الأمم الأوروبية

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

البرتغال تواصل تربعها على عرش أوروبا وتتوج بدورى الأمم الأوروبية.. برازيل أوروبا تقهر هولندا بالضربة القاضية وتخطف اللقب.. رفاق رونالدو يقتنصون ثانى ألقاب منتخب بلادهم.. وعقدة النهائيات تواصل مطاردة الطواحين

البرتغال تواصل تربعها على عرش أوروبا وتتوج بدورى الأمم الأوروبية.. برازيل أوروبا تقهر هولندا بالضربة القاضية وتخطف اللقب.. رفاق رونالدو يقتنصون ثانى ألقاب منتخب بلادهم.. وعقدة النهائيات تواصل مطاردة الطواحين

عضو بالبنك المركزى: التضخم انخفض للنصف بعد عامين من تطبيق الإصلاح الاقتصادى

عضو بالبنك المركزى: التضخم انخفض للنصف بعد عامين من تطبيق الإصلاح الاقتصادى

Aladdin يلتحق بقائمة الأعلى إيرادًا فى 2019 بعد Avengers وCaptain Marvel

Aladdin يلتحق بقائمة الأعلى إيرادًا فى 2019 بعد Avengers وCaptain Marvel

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر والعواصم العربية

عمرها 75 عاما.. الكشف عن بقايا طائرة أمريكية سقطت فى اليابان زمن الحرب

عمرها 75 عاما.. الكشف عن بقايا طائرة أمريكية سقطت فى اليابان زمن الحرب

ائتلاف لرصد انتهاكات النظام القطرى..دعوات لإنشاء تحالف مع منظمات حقوقية مصرية لمراقبة أوضاع الدوحة.. وحقوقية تطالب بالتركيز على المنظمات التى تتعاون مع الحمدين لطمس الحقائق.. وخبير: سيظهر حقيقة الحكم الاستبدادى

ائتلاف لرصد انتهاكات النظام القطرى..دعوات لإنشاء تحالف مع منظمات حقوقية مصرية لمراقبة أوضاع الدوحة.. وحقوقية تطالب بالتركيز على المنظمات التى تتعاون مع الحمدين لطمس الحقائق.. وخبير: سيظهر حقيقة الحكم الاستبدادى

أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة