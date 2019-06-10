كشافة شمال سيناء تنظم يوم ترفيهى لأطفال بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظمت جمعية الكشافه البحرية فرع شمال سيناء، يوم ترفيهى للأسر فى احياء مدينة العريش.

وقال الدكتور خليل ابراهيم رئيس الفرع، إن المتطوعين من شباب الكشافة بشمال سيناء ، نظموا يوما ترفيها شاملا بالتعاون مع نادى المعاقين بالريسة استهدف الأسر فى احياء الريسة وضاحية السلام بالعريش، مضيفا أن المتطوعين شاركوا فى الترفيه عن الأسر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فى مراكز شباب ضاحية السلام والمساعيد والعريش، لتحقيق هدف الحركة الكشفية ببناء مجتمع من بناء الانسان.

وأوضح أن الفعاليات تضمنت العاب ومسابقات وفقرات ترفيهية استفادت منها الأسر المشاركة والأطفال .

وقال رئيس فرع كشافة شمال سيناء، إن النشاط سيتواصل خلال فصل الصيف للترفيه عن الأسر فى مراكز الشباب وشاطئ العريش بعددا من الفعاليات وبتعاون مع كافة الجهات المعنية بشمال سيناء .



كشافة محافظة شمال سيناء



كشافة محافظة شمال سيناء



كشافة محافظة شمال سيناء