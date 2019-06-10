كردون أمنى بمحيط مدارس أسيوط قبل بدء امتحان الاقتصاد للثانوية العامة

وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، كردونا أمنيًا بمحيط المدارس التى بها لجان امتحانات وضع الحواجز والمصدات الحديدية، لمنع وقوف السيارات، وذلك لمنع ما يعكر صفو الامتحانات داخل لجان الثانوية العامة بمختلف مراكز المحافظة وتوفير الهدوء الكامل للطلاب.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وربطها مع غرفة عمليات مديرية الأمن والمحافظة، وذلك لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية داخل اللجان بمختلف مراكز المحافظة.

وشدد محافظ أسيوط، علي رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاق مركزه لتذليل أي عقبات والتي من شانها تعكير سير امتحانات الثانوية.

وانطلقت، أول أمس السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.