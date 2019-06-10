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كاريكاتير: بدء سباق المحافظين لخلافة تيريزا ماى .. المخدرات كلمة السر

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:48 م
كاريكاتير: بدء سباق المحافظين لخلافة تيريزا ماى .. المخدرات كلمة السر بدء سباق المحافظين لخلافة تيريزا ماى
كتبت رباب فتحى

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خصصت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية كاريكاتير عددها الإلكترونى الصادر اليوم للتعليق على بدء المنافسة رسميا بين أعضاء حزب "المحافظين" لخلافة تيريزا ماى على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء. 
 
بدء سباق المحافظين لخلافة تيريزا ماى
بدء سباق المحافظين لخلافة تيريزا ماى
 
ويظهر فى الكاريكاتير المرشحون وهم ينطلقون فى بداية السباق، وحمل قميص كل منهم اسم المرشح، بينما وقف اثنان على مقربة يقولان "لا أستطيع انتظار نتائج اختبار المخدرات لهذا المرشح"، فى إشارة إلى بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا.
 
واعترف مايكل جوف، وزير البيئة والمرشح البارز ، بأنه تعاطى الكوكايين من قبل، كما اعترفت المرشحة أندريا ليدسوم بتدخينها سجائر الحشيش فى الجامعة، وهو ما فتح باب النقاش حيال المواد التى تعاطها المرشحين.

كاريكاتير

بوريس جونسون

تيريزا ماى

خلافة تيريزا ماى

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