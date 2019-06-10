كاريكاتير: بدء سباق المحافظين لخلافة تيريزا ماى .. المخدرات كلمة السر

كتبت رباب فتحى

خصصت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية كاريكاتير عددها الإلكترونى الصادر اليوم للتعليق على بدء المنافسة رسميا بين أعضاء حزب "المحافظين" لخلافة تيريزا ماى على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء.



بدء سباق المحافظين لخلافة تيريزا ماى

ويظهر فى الكاريكاتير المرشحون وهم ينطلقون فى بداية السباق، وحمل قميص كل منهم اسم المرشح، بينما وقف اثنان على مقربة يقولان "لا أستطيع انتظار نتائج اختبار المخدرات لهذا المرشح"، فى إشارة إلى بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا.

واعترف مايكل جوف، وزير البيئة والمرشح البارز ، بأنه تعاطى الكوكايين من قبل، كما اعترفت المرشحة أندريا ليدسوم بتدخينها سجائر الحشيش فى الجامعة، وهو ما فتح باب النقاش حيال المواد التى تعاطها المرشحين.