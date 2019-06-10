قومى المرأة بالدقهلية: عرض منتجات السيدات من السجاد بطماى الزهاير قريبا

الدقهلية – سارة الباز

أكدت الدكتورة فرحة الشناوى، مقرر المجلس القومى للمرأة بالدقهلية على تبنى المجلس للمشروعات الصغيرة للمرأة، لحل مشكلاتها الاقتصادية، بشرط عمل دراسة جدوى للمشروع مع التدريب الجيد على الصناعة أو الحرفة، وتوفير أسواق لتسويق هذه المنتجات.

وأعلنت "فرحة الشناوى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن تبنى فرع المجلس بالدقهلية لمشروع لإنتاج السجاد اليدوى فى قرية طماى الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين، وذلك بالاشتراك مع "الإنرويل" التابعة للروتارى، وهى منظمة خاصة بسيدات الروتارى - منظمة تطوعية للخدمة العامة – حيث يتم تدريب السيدات، وعرض منتجاتهن مرتين على مدار العام، فى شهر مارس ومرة أخرى قريبا خلال إجازة الصيف، فى معرض خاص بمنتجاتهن، ومنتجات سيدات أخريات يعملن تحت رعاية المجلس بإحدى النوادى الشهيرة بشارع المشاية السفلية بالمنصورة.