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قطاع الأعمال: الإصلاحات الاقتصادية جذبت المستثمرين للبورصة

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:38 م
قطاع الأعمال: الإصلاحات الاقتصادية جذبت المستثمرين للبورصة محمد فريد والبورصة
كتب عبد الحليم سالم

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أوضحت وزارة قطاع الاعمال العام، أن البورصة ازدهرت خلال الربع قرن بصورة ملحوظة ولفترة طويلة مرتين، نتيجة لتكوين انطباع لدى المستثمرين المحليين والأجانب بتطور نوعى فى السياسات الاقتصادية، وذلك فى ظل ظروف اقتصادية وسياسية أسهل كثيرا من الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد من أوائل العقد الحالى والتى نتج عنها معدلات التضخم وأسعار فائدة عالية غير مواتية لجذب استثمارات.

وأشارت الوزارة خلال لقاء بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم، إلى وجود بنية تحتية جيدة فى البورصة من نظام تداول جيد ونظم الإقراض الهامشى والتداول الإلكترونى والشورت سيلنج المتوقع تطبيقه قريبا.

كما أشارت إلى أهمية تقليل تكلفة التداول وكذلك جذب شركات للقيد، وكذلك استمرار برنامج الطروحات الحكومية.

وتابعت: "الإصلاحات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد فى مجالات عديدة أهمها التعليم والصحة ومشروعات البنية التحتية هى إصلاحات غير مسبوقة وينتظر أن تجتذب استثمارات كبيرة فى المستقبل القريب".

 


البورصة

وزارة قطاع الاعمال

الاصلاحات الاقتصادية

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