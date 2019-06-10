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قبل ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا.. بوريس جونسون يعتزم خفض الضرائب على الدخل

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:02 ص
قبل ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا.. بوريس جونسون يعتزم خفض الضرائب على الدخل بوريس جونسون
لندن (رويترز)

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ذكرت صحيفة تلجراف، أن بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا ليصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل، يعتزم خفض الضرائب على الدخل بالنسبة لبعض الموظفين من خلال رفع الحد الأدنى لواحدة من أعلى معدلات الضرائب فى البلاد.

 

وذكرت الصحيفة، التى يكتب جونسون بها عمودا أسبوعيا، أنه سيرفع الحد الذى يبدأ عنده الموظفون فى دفع ضريبة دخل نسبتها 40% فى المئة إلى 80 ألف جنيه استرلينى (101824 دولارا) من 50 ألف جنيه استرلينى.

 

وستتكلف هذه الخطوة نحو 9.6 مليار جنيه استرلينى (12.2 مليار دولار) سنويا وستُمول من خلال الأموال المخصصة فى الموازنة الحالية للتعامل مع تداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

 

 

 


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