سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فيديو وصور.. وفد شركات صينى يبحث استيراد الفاكهة المصرية بديلا للأمريكية

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:03 م
فيديو وصور.. وفد شركات صينى يبحث استيراد الفاكهة المصرية بديلا للأمريكية الوفد الصينى مع اعضاء المجلس التصديرى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال هان بينج، الوزير المفوض والمستشار الاقتصادى والتجارى فى سفارة الصين بالقاهرة، إن  العلاقات بين الصين ومصر علاقات قوية مما يتطلب تواجد اكثر للمنتجات المصرية الزراعية فى الصين.

2

جاء ذلك فى كلمته خلال عشاء العمل الذى نظمه المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مساء اليوم لوفد شركات صينية تزور القاهرة حاليا بحضور السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات  ،و هشام سمير النجار وكيل المجلس التصديرى  ، والدكتور حسام يونس مسؤل البعثات التجارية ،ومحمد حسني عضو  وحسين مرعي عضوا المجلس ،وهانى حسين المدير التنفيذى للمجلس.

وقال بينج أن العلاقات بين البلدين شهدت  زخما كبيرا فى السنوات الأخيرة  حيث تولى حكومتا البلدين اهتماما كبيرا لدفع العلاقات خاصة توسع الصين في الاستيراد من الخارج ، لافتا انه فى معرض شنغهاي العام الماضى شارك رئيس الوزراء المصري  الدكتور مصطفى مدبولى فى المعرض الهام وشاركت مصر بجناح مميز .

3
 

 

أضاف انه في الدورة الثانية للمعرض الذي سيعقد في الصين ستشارك مصر بفعالية  ، معربا عن رغبة الصين فى زيادة واردات البصل والرمان وعسل النحل من مصر ولا سيما أن الصين سوق كبيرة وواعدة ويجب ان يكون لمصر نصيب كبير داخل الصين الفترة القادمة .

وتسعى الصين لتحل الفاكهة المصرية محل الفاكهة الامريكية فى ظل الحرب التجارية الدائرة فيما بينهما .

4

وبدوره رحب هانى حسين المدير التنفيذى للمجلس بوفد الشركات الصينية الذى يضم شركات وممثلين عن جهات حكومية  تجارية صينية ، مؤكدا حرص المجلس على تنظيم لقاءات للشركات فى مزارع الفاكهة خاصة العنب وعقد لقاءات مع المصدرين وكذلك اطلاع الوفد على مراحل الزراعة والتجهيز والتغليف قبل التصدير فى محطات التعبئة.

 

وقال هشام سمير النجار وكيل المجلس أن الجانب المصرى حريص على الاستفادة من السوق الصينى الكبير واستيعابه لكميات كبيرة من الصادرات.

   5

 

وأضاف النجار أن زيارة الوفد الصينى هدفها فتح المجال للمزيد من الصادرات الزراعية المصرية للصين مثل العنب ليحل محل العنب الأمريكى ،وكذلك الموالح أيضا ، معتبرا ان الفرصة مواتية لزيادة الصادرات المصرية للصين التى تبحث عن موردين جدد خاصة من قارة افريقيا  .

أشار أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية نجح فى رفع الصادرات من 3 الاف طن قبل 34 سنوات إلى 150 الف طن حاليا للصين ،وهذا الرقم يمكن مضاعفته خاصة ان الجانب الصينى عرض تقديم خبراته الفنية لتحسين جودة المنتج 

 

6
 

 

 


الصادرات الزراعية

الحاصلات الزراعية

هانى حسين

هشام سمير النجار

الصين

العنب

صادرات الفاكهة

صادرات الموالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة